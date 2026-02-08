Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor

După ce săptămâna trecută Survivor România 2026 a adus două eliminări surprinzătoare, acum, patru noi concurenți se aventurează în jungla dominicană pentru a întări triburile. Printre ei se află Andreea Munteanu, care s-a alăturat echipei Faimoșilor, alături de nume sonore precum Marian Godină.

Faimoșii și Războinicii au simțit deja presiunea pierderilor și a Consiliului Tribal, iar acum au nevoie de forțe proaspete care să le aducă energie și strategie. Andreea Munteanu vine cu un palmares impresionant în spate, după ce a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a cucerit performanțe notabile la nivel internațional.

La 27 de ani, Andreea se laudă cu o carieră de gimnastă de performanță care include participarea la Campionatele Europene de la Bruxelles în 2012, unde România a obținut trei medalii: bronz pe echipe, bronz la sol și argint la bârnă. În 2013, Andreea a urcat pe prima treaptă a podiumului la individual compus în competiția de la Lugano, Elveția, confirmându-și talentul și ambiția.

Caracterul său competitiv, disciplina și anduranța dobândite în gimnastică sunt atuuri de preț în fața provocărilor dure de la Survivor. Cu un fizic impresionant și o mentalitate de luptătoare, Andreea este pregătită să contribuie decisiv la echipa Faimoșilor și să lupte pentru supremație în probele fizice și strategice.

Astfel, noua concurentă promite să aducă energie, experiență sportivă și competitivitate în echipa Faimoșilor, iar fanii Survivor România 2026 abia așteaptă să vadă ce strategii și performanțe va demonstra în următoarele săptămâni.

