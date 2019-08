De la crearea sa în 1933, și până la moartea lui Hitler din 1945, Gestapo (Geheime Staatspolizei), poliția secretă a celui de-al Treilea Reich, a terorizat sute de mii de oameni din teritoriile ocupate de naziști. Securitatea internă a Reichului era menținută de un aparat polițienesc tentacular, pentru care lucrau în jur de 20 000 de oameni, sub conducerea malefică a lui Heinrich Himmler, birocratul cu ochelari rotunzi și veleități de călău.

Bazată pe documente de arhivă și pe declarații ale martorilor, cartea de față oferă o viziune cuprinzătoare asupra evenimentelor, de la înființarea Gestapoului și până în momentul procesului de la Nürnberg. Pe lângă sursele documentare de primă mână, volumul conține 120 de fotografii ce întregesc demersul autorului de a prezenta o istorie a temutei organizații având sediul pe Prinz-Albrecht-Strasse nr. 8.

Pentru cei dornici să urmărească activitatea și carierele unor oameni precum Eichmann, Müller sau Barbie, există cărți și documente în muzee și arhive peste tot în lume. Valoarea lor este cu siguranță aceea că oferă dovezi consistente ale amenințării diabolice a dictaturii, mai ales dacă aceasta dispune de forța represivă a poliției secrete, menită să o sprijine. Avertismentele sunt la fel de puternice ca întotdeauna.

Rupert Butler este scriitor și jurnalist britanic specializat în istoria național-socialismului din Germania și din Europa. Dintre numeroasele sale cărți amintim: Gestapo. The Truth Behind the Evil Legend, The Black Angels. A History of the Waffen SS și The Curse of the Deaths Head.

