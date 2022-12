Știri Externe Tânără arestată, după ce a vrut să îi fure lui Robert De Niro cadourile de sub bradul de Crăciun. Actorul se afla acasă în momentul spargerii De Ramona Ciobanu, . Ultimul update Luni, 19 decembrie 2022, 20:46

Femeia, în vârstă de 30 de ani, ​​a fost reținută luni de poliția din New York, acuzată că i-a spart locuința actorului Robert De Niro și a încercat să-i fure cadourile puse sub bradul de Crăciun, relatează The Guardian.