Potrivit TV JOJ24, un post privat care avea un reporter la bordul avionului guvernamental, pasagerii se urcaseră deja în avion când decolarea a fost întârziată repetat și, în cele din urmă, anulată.

„Prim-ministrul Robert Fico s-a scuzat de la participarea la summit din cauza agravării problemelor de sănătate, încă legate de atacul de anul trecut”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Alexander Kováč, pentru presa slovacă.

Acesta a refuzat să ofere detalii suplimentare despre starea de sănătate a premierului.

Fico a participat totuși la o ședință de cabinet mai devreme în aceeași zi. La Copenhaga, el urma să participe la întâlnirea informală a liderilor UE și să aibă prima sa întâlnire bilaterală cu cancelarul german Friedrich Merz de la preluarea mandatului de către Merz.

De la tentativa de asasinat din mai 2024, în Handlová, când mai multe gloanțe i-au lovit abdomenul și intestinul, Fico a întrerupt sau anulat frecvent aparițiile publice, invocând adesea probleme de sănătate.

Prim-ministrul slovac a recunoscut pentru prima dată complicațiile continue în mai 2025.

„Există lucruri legate de atac care uneori fac imposibil pentru mine să stau într-o mașină timp de patru ore. Atât voi spune”, a declarat el reporterilor, sugerând că problemele sunt legate de digestie.