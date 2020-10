Robert Gabriel Berechet, ploieşteanul care și-a abuzat cu o cruzime greu de descris iubita minoră, în urmă cu doi ani, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Ploiești, iar pedeapsa i-a fost majorată față de cea primită în prima instanță.

Tânărul a fost găsit vinovat pentru lovire sau alte violenţe, viol, lipsire de libertate şi violarea vieţii private. 12 ani, 9 luni şi 20 de zile este pedeapsa definitivă stabilită printr-o decizie dată luni, 19 octombrie, de judecătorii Curţii de Apel Ploieşti. Robert Berechet a primit aproape patru ani în plus de închisoare, după ce fusese condamnat de Judecătoria Ploieşti la 9 ani şi cinci luni de închisoare.

„Condamnă inculpatul BERECHET ROBERT-GABRIEL la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie. condamnă inculpatul BERECHET ROBERT-GABRIEL, la pedeapsa închisorii de 8 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol. condamnă inculpatul BERECHET ROBERT-GABRIEL, la pedeapsa închisorii de 5 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violare a vieţii private. condamnă inculpatul BERECHET ROBERT-GABRIEL, la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violarea vieţii private. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 4 ani, 9 luni şi 20 de zile, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 12 ani, 9 luni şi 20 de zile închisoare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 19.10.2020”, e sentința dată, conform portalului instanţelor de judecată.

Imagini video în care o adolescentă era filmată în timp ce iubitul ei o maltrata şi îi spărgea pahare în cap a devenit virală pe internet în urmă cu doi ani. Postată pe Facebook, filmarea a ajuns la prietenii fetei, care au anunţat poliţia. Fata a fost filmată în baie, în cadă, parţial dezbrăcată, plină de răni pe faţă, pe corp şi la mâini.

La percheziţia informatică au fost găsite şi alte filmări şi fotografii cu fata surprinsă în poziţii compromiţătoare. Fata a fost fotografiată întinsă în pat, cu faţa tumefiată, plină de sânge şi de vânătăi. Cele mai multe răni erau în jurul ochilor.

Atât fotografiile, cât şi înregistrările video, au fost postate pe Facebook în ultima zi a lunii noiembrie 2018, iar în câteva ore au devenit virale, fiind vizualizate de câteva zeci de mii de persoane, inclusiv de o prietenă apropiată a victimei, care a şi anunţat poliţia.

Robert Gabriel Berechet a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv după mai multe ore de audieri. Victima şi agresorul aveau o relaţie de aproximativ un an și locuiau împreună într-o garsonieră din cartierul Ploieşti Vest. Robert era cunoscut drept consumator de substanţe interzise, nu avea un loc de muncă şi nici bani pentru a-şi procura drogurile.

Tânăra a declarat că toate scenele de violenţă aveau loc atunci când Robert rămânea fără bani de droguri sau ţigări.

