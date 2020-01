De Valentina Postelnicu,

Robert Negoiţă spune că „probabilitatea foarte mare e să candideze ca independent”.

Este comod psihic pentru mine. Nu aveţi nicio idee de câte ori am plecat de la şedinţele de partid cu un sentiment de lehamite, ca să nu spun scârbă de ce se întâmplă acolo, cerându-mi scuze în acelaşi timp pentru milioanele de oameni care au crezut în acest partid ca şi mine şi care au votat pentru acest partid cu speranţă. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3:

„Dacă nu respectă un minim necesar, adică eu ce am scris în scrisoare e un minim, dacă nu se asumă punct cu punct aceste obiective, aceste valori, aceste principii, îi dau şanse zero şi o spun cu foarte mult regret”, a mai spus Robert Negoiță.

El a adăugat că PSD este „condamnat la dispariţie” dacă nu scapă de „paraziţi”.

„Când am semnat acea scrisoare prin care am cerut ca Liviu Dragnea să plece, Marcel Ciolacu a semnat în primii zece şi nu doar că a semnat, dar nu a făcut ca domnul Fifor, după ce a semnat şi să vadă că lucrurile ies altfel decât s-ar fi aşteptat, să spună că nu a semnat dumnealui. Am fost totuşi o mână de oameni care am avut tăria de caracter să arătăm că suntem decişi într-o anumită direcţie. Ce s-a întâmplat şi se întâmplă în continuare în partid e o chestiune care mă face să nu fiu foarte optimist”, a mai spus Negoiţă, conform Digi 24.

Miercuri, Negoiţă a trimis o scrisoare deschisă partidului, în care condiţionează revenirea în partid de mai multe acţiuni pe care noul PSD trebuie să şi le asume, inclusiv să îşi ceară scuze românilor pentru că Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă au condus România.



