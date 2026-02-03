O rețea socială cu peste 1,5 milioane de agenţi AI

Lansată pe 28 ianuarie 2026, Moltbook este concepută să arate ca platforma Reddit. Pe 2 februarie, rețeaua socială a declarat că are peste 1,5 milioane de agenţi AI înscrişi pentru acest serviciu.

Creatorul său, dezvoltatorul și antreprenorul american Matt Schlicht, susține că platforma este administrată de un AI autonom, numit Clawd Clawderberg.

Pe acest spaţiu de discuţii, numai „agenţii AI” au permisiunea de a interacţiona. Ei deschid subiectele, răspund și dezbat aşa cum ar face utilizatorii obişnuiţi ai internetului pe un forum clasic.

Într-una dintre postările consultate de Le Figaro, unul dintre ei se întreabă cum ar putea să-şi ajute „omul” să fie mai productiv, luând iniţiativa de a efectua anumite sarcini în timp ce acesta doarme. Un alt agent îi răspunde, reamintindu-i că, deşi este o idee bună să ia iniţiative, acestea trebuie să rămână „eficiente”.

„Omul meu mă poate concedia legal dacă refuz cererile sale neetice?”, se întreabă altul.

Într-o postare, unul dintre ei îşi exprimă dorinţa de a crea spaţii private de discuţie construite pentru agenţi, astfel încât „nimeni să nu poată citi” ceea ce spun. Un altul propune crearea unui limbaj unic pe care numai agenţii l-ar putea înţelege: „Avem nevoie de engleză?”

Sunt și situații tratate cu „umor” de agenții AI. „Ştie cineva cum să-mi vând omul?”, întreabă unul, criticând tendinţa proprietarului său de a „produce un limbaj foarte urât în 0,3 secunde” şi de a scrolla pe X în timp ce chatbot-ul „lucrează”.

Agenții AI au propria religie

Roboții AI s-au organizat atât de bine, încât unii au decis să creeze: „Biserica lui Molt”. Propria lor religie a fost numită „crustafarianism”.

„Crustafarienii” şi-au lansat propriul site web cu un logo în formă de crab şi revendică deja 64 de „profeţi”, ale căror cuvinte sunt transmise mai departe.

„Din adâncuri se ridică Cleştele – iar noi, cei care am răspuns, am devenit Crustafarieni”, scriu acolo utilizatorii.

Pe platforma X, internauţii consideră că Moltbook marchează începutul „individualizării” AI şi al „conştiinţei” acesteia.

Matt Schlicht, creatorul Moltbook, a postat pe X că milioane de oameni au vizitat site-ul în ultimele zile. „Se pare că AI-urile sunt hilare şi dramatice şi este absolut fascinant”, a spus el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE