Tragedia a fost semnalată de un prieten al victimei, care a alertat imediat serviciile de urgență, însă medicii nu au mai putut salva viața bărbatului.

Potrivit informațiilor publicate de La Nazione, victima se afla în parcarea unui supermarket împreună cu un prieten atunci când i s-a făcut brusc rău. Acesta a apelat numărul de urgență, iar echipajele medicale au intervenit rapid la fața locului.

Cu toate acestea, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

La fața locului au ajuns și forțe de ordine, care au asigurat zona și au informat procurorul de serviciu.

De asemenea, a fost chemat un medic legist pentru efectuarea primelor verificări.

Conform examinării inițiale, corpul bărbatului nu prezenta semne de violență, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma anchetei.

Autoritățile italiene investighează circumstanțele în care s-a produs tragedia, pentru a stabili cu exactitate ce a dus la moartea românului de 50 de ani.

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