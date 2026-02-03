Tânărul, pasager într-o platformă auto cu care era transportat autoturismul, a vrut să iasă din țară, luni, 2 februarie 2026, pe la Vama Stânca, în județul Iași.

„În data de 2 februarie a.c., în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, în vederea ieșirii din țară, un bărbat în vârstă de 32 de ani, cetățean român. Acesta se afla în calitate de pasager într-o autoutilitară cu platformă, pe care era transportat un autoturism înmatriculat în Marea Britanie”, se arată într-o informare a polițiștilor de frontieră.

La control, proprietarul a prezentat un certificat de înmatriculare emis de autoritățile din Marea Britanie, încercând să le explice polițiștilor de frontieră că nu a reușit să finalizeze transferul de proprietate.

Autoturismul Audi A6 a fost confiscat de polițiștii de frontieră din Iași în aceeași zi în care a fost emisă alerta de furt în Marea Britanie. Sursa foto: Poliția de Frontieră.

Polițiștii au verificat mașina în baza de date și au aflat că autoturismul Audi A6 figura ca fiind furat, alerta fiind emisă în aceeași zi.

Când i s-a spus că mașina era furată, tânărul a explicat că a cumpărat mașina cu 6.700 de euro de la un bărbat din Vâlcea și avea de gând să o ducă în Ucraina ca să o vopsească mai ieftin, pe ruta Moldova-Ucraina.

„Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de tăinuire, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun. Autoturismul în valoare de 125.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor”, au mai explicat polițiștii de frontieră.

