Tânărul, pasager într-o platformă auto cu care era transportat autoturismul, a vrut să iasă din țară, luni, 2 februarie 2026, pe la Vama Stânca, în județul Iași.
„În data de 2 februarie a.c., în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, în vederea ieșirii din țară, un bărbat în vârstă de 32 de ani, cetățean român. Acesta se afla în calitate de pasager într-o autoutilitară cu platformă, pe care era transportat un autoturism înmatriculat în Marea Britanie”, se arată într-o informare a polițiștilor de frontieră.
La control, proprietarul a prezentat un certificat de înmatriculare emis de autoritățile din Marea Britanie, încercând să le explice polițiștilor de frontieră că nu a reușit să finalizeze transferul de proprietate.
Polițiștii au verificat mașina în baza de date și au aflat că autoturismul Audi A6 figura ca fiind furat, alerta fiind emisă în aceeași zi.
Când i s-a spus că mașina era furată, tânărul a explicat că a cumpărat mașina cu 6.700 de euro de la un bărbat din Vâlcea și avea de gând să o ducă în Ucraina ca să o vopsească mai ieftin, pe ruta Moldova-Ucraina.
„Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de tăinuire, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun. Autoturismul în valoare de 125.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor”, au mai explicat polițiștii de frontieră.
