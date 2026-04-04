„Am apucat doar să-l îmbrățișez pentru ultima dată”

Familia lui Ovidiu Nistor, muncitorul român de 57 de ani mort în accidentul de muncă produs în urmă cu câteva zile la Angiari, în provincia Verona, trece prin momente extrem de dificile.

„Marți seara, mama m-a sunat plângând. Am fugit la Stena și am văzut carabinierii și pe tatăl meu întins la pământ. Am apucat doar să-l îmbrățișez pentru ultima dată”, a povestit fiul său, Alex.

Conform publicației Corriere del Veneto, tragedia a avut loc în curtea companiei de reciclare unde bărbatul lucra de aproximativ 14 ani.

Ovidiu a murit cu două ore înainte să iasă din tură

Ovidiu Nistor se afla la volanul unui motostivuitor, în jurul orei 18:00, când un coleg a ieșit din incintă cu un excavator și a lovit utilajul.

În urma impactului, motostivuitorul s-a răsturnat, iar românul a fost prins sub vehicul, fără nicio șansă de supraviețuire. La ora 20:00 ar fi trebuit să își încheie tura de lucru.

„Era un om care nu stătea niciodată locului”

Soția sa, Nadia, în vârstă de 50 de ani, și cei doi copii, Alex și Maria, de 28 și 20 de ani, pregătesc repatrierea trupului neînsuflețit în România, unde va avea loc înmormântarea.

„Bunicii mei sunt în țară și vrem să-l îngropăm în mormântul familiei. Știu că asta și-ar fi dorit”, spune Alex.

Familia se stabilise în provincia Verona în urmă cu aproximativ 20 de ani. În România, Ovidiu Nistor lucrase în poliție și ca agent de pază, iar în Italia a muncit inițial într-o companie viticolă, apoi în construcții, înainte de a fi angajat la Stena Recycling.

„Tatăl meu era un om bun la toate. Nu refuza niciodată pe nimeni și nu stătea locului. Acasă repara orice și îi plăcea să lucreze în grădină”, își amintește Alex.

Abia devenise bunic

În ultimul an, Ovidiu Nistor devenise bunic, moment care i-a adus o mare bucurie.

„Își adora nepotul. Venea des să-l vadă. A fost mereu un tată prezent. A ales să plece din România pentru a ne oferi nouă, copiilor, mai multe oportunități”, mărturisește fiul românului.

Cei doi aveau și planuri comune pentru viitor: „Mai aveam multe de făcut împreună. Voiam să deschidem o afacere. Acum totul s-a năruit”.

Protest al sindicatelor după tragedie

Reprezentanții companiei de reciclare au transmis că în momentul accidentului, curtea era goală, deoarece după ora 17:00 nu mai circulă utilaje grele.

Camerele de supraveghere nu acoperă zona în care s-a produs impactul.

„Întreaga companie își exprimă condoleanțele și este alături de familia angajatului nostru. Suntem disponibili să colaborăm cu autoritățile pentru a asigura transparența în clarificarea circumstanțelor”, a declarat directorul general Giuseppe Piardi.

În semn de respect, activitatea din unitatea de la Angiari a fost suspendată temporar, fiind menținute doar operațiunile esențiale, iar în dimineața următoare tragediei, sindicatele din domeniu au organizat o grevă de patru ore.

„Fiecare moarte la locul de muncă este o tragedie inacceptabilă. Este nevoie de măsuri concrete pentru prevenirea acestor situații. Siguranța la locul de muncă nu este o opțiune, ci un drept”, au transmis reprezentanții sindicali.

Ancheta în cazul morții românului în vârstă de 57 de ani este în plină desfășurare, iar inspectorii de muncă urmează să transmită concluziile către procurori.

Români morți pe șantiere din Italia

Mai multe accidente tragice au implicat muncitori români pe șantiere din Italia. În iunie anul trecut, un alt muncitor român, de 26 de ani, a murit după ce frânghia de care era prins pe un șantier s-a rupt. Colegul său a încercat în zadar să-l salveze.

O lună mai târziu, Ioan Leonte, în vârstă de 50 de ani și tatăl a doi copii, a murit pe șantierul liniei feroviare de mare viteză Verona-Vicenza, în timp ce efectua operațiuni de întreținere.

Iar moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul român îngropat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din Roma, a declanșat un val de proteste în Peninsulă. Bărbatul de 66 de ani și-a pierdut viața în urma prăbușirii parțiale a turnului, o clădire medievală aflată în centrul istoric al capitalei italiene.

La începutul lunii februarie, tot în Italia, un alt român a murit într-un accident de muncă la o fabrică din Cambiago, chiar de ziua fetiței lui. Bărbatul de 57 de ani a fost strivit de o placă metalică, iar eforturile medicilor de a-i salva viața au fost zadarnice.

La 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1,73 de milioane de cetățeni români, arată raportul CNEL privind imigrația din 2025. Românii sunt concentrați în special în nordul și centrul Peninsulei, acolo unde există mai multe locuri de muncă și infrastructură mai dezvoltată.