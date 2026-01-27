Zeci de biciclete și trotinete electrice, ridicate de anchetatori

Operațiunea a avut loc joi, 22 ianuarie 2026, când ofițerii de la Poliția cantonală Solothurn au percheziționat simultan mai multe apartamente și un spațiu comercial din Grenchen. Acțiunea a vizat persoane suspectate de furt și comerț ilegal cu bunuri sustrase.

Potrivit poliției, obiectele găsite sunt, conform primelor constatări, susceptibile de a proveni din activități infracționale. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat câteva zeci de biciclete, numeroase trotinete electrice de diferite modele și mărimi, dar și unelte și articole de îmbrăcăminte. Toate bunurile au fost ridicate pentru a fi verificate în cadrul anchetei.

„Operațiunea de joi a avut scopul de a identifica și destructura o rețea suspectată de sustragerea și traficul cu bunuri furate. Rezultatele sunt semnificative și reflectă amploarea activității infracționale”, se arată într-un comunicat oficial al poliției cantonale.

Un român de 38 de ani, principalul suspect

În timpul operațiunii, un bărbat român, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut și ulterior arestat pentru continuarea investigațiilor. Parchetul cantonal Solothurn a deschis o anchetă penală pe numele acestuia.

Autoritățile elvețiene au precizat că suspectul se află în prezent în arest preventiv, iar investigațiile continuă, în special pentru stabilirea provenienței exacte a bunurilor confiscate.

Poliția nu a oferit deocamdată informații suplimentare despre eventuali complici sau despre valoarea totală a bunurilor ridicate. Cazul rămâne deschis, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă obiectele provin din furturi comise în regiune sau și din alte zone ale Elveției.

Operațiunea de la Grenchen face parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate de autoritățile elvețiene pentru combaterea furturilor și a comerțului ilegal cu bunuri sustrase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE