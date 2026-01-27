Zeci de biciclete și trotinete electrice, ridicate de anchetatori

Operațiunea a avut loc joi, 22 ianuarie 2026, când ofițerii de la Poliția cantonală Solothurn au percheziționat simultan mai multe apartamente și un spațiu comercial din Grenchen. Acțiunea a vizat persoane suspectate de furt și comerț ilegal cu bunuri sustrase.

Potrivit poliției, obiectele găsite sunt, conform primelor constatări, susceptibile de a proveni din activități infracționale. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat câteva zeci de biciclete, numeroase trotinete electrice de diferite modele și mărimi, dar și unelte și articole de îmbrăcăminte. Toate bunurile au fost ridicate pentru a fi verificate în cadrul anchetei.

„Operațiunea de joi a avut scopul de a identifica și destructura o rețea suspectată de sustragerea și traficul cu bunuri furate. Rezultatele sunt semnificative și reflectă amploarea activității infracționale”, se arată într-un comunicat oficial al poliției cantonale.

Un român de 38 de ani, principalul suspect

În timpul operațiunii, un bărbat român, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut și ulterior arestat pentru continuarea investigațiilor. Parchetul cantonal Solothurn a deschis o anchetă penală pe numele acestuia.

Autoritățile elvețiene au precizat că suspectul se află în prezent în arest preventiv, iar investigațiile continuă, în special pentru stabilirea provenienței exacte a bunurilor confiscate.

Poliția nu a oferit deocamdată informații suplimentare despre eventuali complici sau despre valoarea totală a bunurilor ridicate. Cazul rămâne deschis, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă obiectele provin din furturi comise în regiune sau și din alte zone ale Elveției.

Operațiunea de la Grenchen face parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate de autoritățile elvețiene pentru combaterea furturilor și a comerțului ilegal cu bunuri sustrase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Hubert Thuma își intensifică criticile la adresa lui Bolojan și scoate un video vechi cu premierul: „Ce spunea în 2017”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Viva.ro
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

România, țară NATO, colaborează militar cu China și a colaborat cu Rusia până în decembrie 2025
Știri România 10:52
România, țară NATO, colaborează militar cu China și a colaborat cu Rusia până în decembrie 2025
Dosar al Parchetului European refuzat de toți judecătorii de la Tribunalul Timiș specializați în corupție. Motivul: soția unuia dintre acuzați este grefier
Exclusiv
Știri România 10:30
Dosar al Parchetului European refuzat de toți judecătorii de la Tribunalul Timiș specializați în corupție. Motivul: soția unuia dintre acuzați este grefier
Parteneri
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Adevarul.ro
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Stiri Mondene 10:21
Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Imagini cu Florin Piersic la 90 de ani. Ce spune Dan Negru despre marele actor în zi aniversară: „Generației lui îi plătim noi pensia”
Stiri Mondene 10:05
Imagini cu Florin Piersic la 90 de ani. Ce spune Dan Negru despre marele actor în zi aniversară: „Generației lui îi plătim noi pensia”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
ObservatorNews.ro
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax.ro
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio

Politic

Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Politică 09:46
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
De ce casa spartă a lui Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, nu apare în declaraţia sa de avere
Politică 08:50
De ce casa spartă a lui Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, nu apare în declaraţia sa de avere
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cine este, de fapt, Cosmin Mihalescu, omul care încearcă să o transforme pe Dinamo pe modelul Premier League. Directorul sportiv are un principiu clar: ”Doar banii fac diferența!”
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Cosmin Mihalescu, omul care încearcă să o transforme pe Dinamo pe modelul Premier League. Directorul sportiv are un principiu clar: ”Doar banii fac diferența!”
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro