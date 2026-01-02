Femeia a ajuns la spital și a depus plângere

Românca s-a prezentat mai întâi la camera de gardă a unui spital, unde a declarat că a fost agresată sexual după ce a petrecut noaptea la locuința unor prieteni. Femeia a fost audiată imediat de polițiști și a relatat că agresorul ar fi fost un prieten de familie, cunoscut de mai mult timp.

În plângerea depusă, femeia a reclamat fapte de hărțuire sexuală, umilire și vătămare corporală.

„Mi-a fost pus ceva în băutură”

Femeia le-a spus anchetatorilor că, în seara precedentă, a consumat o băutură alcoolică oferită de bărbat, după care a început să se simtă confuză și amețită. Starea ei s-a agravat rapid, iar ulterior a fost convinsă să rămână peste noapte la locuința acestuia.

Conform declarației victimei, în timpul nopții, bărbatul ar fi profitat de starea ei și ar fi agresat-o sexual.

După depunerea plângerii, a fost deschisă imediat o anchetă, care a confirmat declarațiile femeii. Investigațiile au arătat că aceasta nu a consumat doar alcool, ci și o cantitate semnificativă de benzodiazepine, substanțe care i-au provocat o stare de somnolență severă, care ar fi împiedicat-o să se apere sau să ceară ajutor.

Ajutor cerut după ce și-a revenit

După ce și-a recăpătat parțial starea de conștiență, femeia a cerut ajutorul unei prietene, care i-a oferit sprijin imediat și a încurajat-o să meargă la autorități. Pe baza probelor strânse, carabinierii au decis arestarea bărbatului în vârstă de 47 de ani.

În timpul investigațiilor, anchetatorii au descoperit și detalii legate de viața de familie a bărbatului. Potrivit datelor strânse în dosar, acesta și-ar fi agresat în repetate rânduri soția. Femeia ar fi fost supusă constant violențelor fizice, inclusiv lovituri care i-au provocat tăieturi și fracturi, dar i-ar fi fost teamă să depună plângere.

