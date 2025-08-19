Cum a fost găsit glonțul din stradă

Un bărbat român de 36 de ani a fost arestat în Concorezzo, Italia, pentru deținerea ilegală a unei arme de foc și tăinuire. Totul a început când cetățenii și turiștii au găsit un glonț neexplodat pe stradă. Aceștia au remarcat pericolul și au decis să îl predea autorităților italiene.

Carabinierii au demarat imediat o anchetă, iar după mai multe investigații au reușit să identifice un suspect, cunoscut deja forțelor de ordine, care nu avea permis de deținere a armelor de foc.

Bărbatul în cauză este român și era deja cunoscut pentru antecedentele sale, dar și pentru deținerea armelor fără permis.

Percheziții în locuința românului din Italia

În urma perchezițiilor la domiciliul suspectului, autoritățile au găsit un pistol marca Browning, care fusese furat dintr-o locuință din nordul Italiei cu peste zece ani în urmă, conform presei străine.

Investigațiile nu s-au încheiat aici, iar carabinierii au decis să extindă căutările și au percheziționat și mașina bărbatului.Acolo aceștia au găsit un pumnal pe care l-au confiscat imediat.

Românul a fost arestat

Bărbatul a fost arestat și, la ordinul procurorului de serviciu de la Parchetul din Monza, a fost transferat la închisoarea din Monza. Vor urma investigații suplimentare, inclusiv analize tehnico-științifice, pentru a determina proveniența armei și posibila sa legătură cu alte infracțiuni din trecut.

Autoritățile reamintesc că suspectul este considerat nevinovat până la o eventuală condamnare definitivă. Acest caz subliniază importanța vigilenței cetățenilor și eficacitatea colaborării dintre public și forțele de ordine în menținerea siguranței comunității.

Un caz șocant cu un român în Italia a avut loc și în urmă cu câteva zile. Un bărbat de 49 de ani a fost arestat în timp ce se afla în vacanță în Peninsulă. Oamenii legii l-au ridicat dintr-un restaurant și se pare că era căutat în toată Europa.

Regulile privind posesia de arme în Italia

În Italia, legile privind posesia și portul de arme sunt stricte și reglementate pentru a asigura siguranța publică. Principalele prevederi sunt următoarele:

Pentru a deține o armă de foc, o persoană trebuie să obțină o autorizație oficială emisă de autoritățile competente după ce trece controale riguroase, inclusiv verificări psihologice și criminale.

Există o distincție între dreptul de a deține o armă acasă și dreptul de a o purta în public, acesta din urmă necesitând o autorizație suplimentară de port armă.

Permisul pentru portul armei permite doar tipul de armă și muniție specificate și este emis pentru o perioadă limitată de timp, necesitând reînnoire.

Au voie să dețină arme persoanele cu scopuri precise: vânători, sportivi, colecționari, personal de securitate, magistrați, militari și polițiști.

Deținerea, folosirea neautorizată sau comercializarea ilegală a armelor sunt infracțiuni grave, cu pedepse care pot include amenzi mari și închisoare.

Este obligatoriu ca toate armele să fie înregistrate și declarate într-un registru oficial.

Legea nr. 110/1975 și legislațiile ulterioare (inclusiv actualizări din 2012) reglementează acest domeniu, cu scopul de a echilibra drepturile cetățenilor și siguranța publică. Controlul asupra armelor s-a înăsprit în ultimii ani, cu mai multe verificări și criterii pentru emiterea și menținerea autorizațiilor.

Ce riscă posesorii de arme ilegale

Persoanele care dețin arme ilegale în Italia riscă pedepse severe conform legislației în vigoare. Posesia neautorizată de arme de foc este considerată infracțiune și poate fi pedepsită cu:

Închisoare de la 3 la 15 ani, în funcție de gravitatea cazului și circumstanțe;

Amenzi considerabile;

Confiscarea armelor și a muniției găsite în posesia ilegală.

Pentru deținerea armei fără permis, chiar și fără alte infracțiuni comise cu arma, pedeapsa poate include și confiscarea obligatorie a armamentului. În cazuri mai grave, cum ar fi implicarea în crime sau alte infracțiuni cu arma, pedepsele pot fi mai dure.

De asemenea, utilizarea, traficul, comerțul sau transferul ilegal de arme sunt infracțiuni care atrag pedepse penale severe.

