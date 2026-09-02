Românul a luat un computer și l-a aruncat pe podea

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 spre 14 august, în timp ce românul aștepta să fie consultat la camera de gardă a spitalului din Trento. Potrivit Corriere del Trentino, bărbatul este fără domiciliu stabil, era deja cunoscut de forțele de ordine și se afla într-o stare puternică de ebrietate.

În timp ce aștepta să fie examinat de medici, românul a devenit agitat și a început să provoace distrugeri în interiorul unității medicale. La un moment dat, a luat un computer dintr-un cabinet și l-a aruncat pe podea, distrugându-l. Situația a devenit suficient de gravă încât personalul spitalului să solicite ajutor la numărul de urgență 112.

Un agent al firmei private de securitate a intervenit și a încercat să-l calmeze pe bărbat. Românul a devenit însă agresiv și față de acesta și l-a scuipat. Agenții de pază au cerut apoi intervenția carabinierilor.

I-a împins și amenințat pe carabinieri

Nici sosirea militarilor nu l-a făcut pe bărbat să se calmeze. Potrivit ANSA, românul s-a opus intervenției, i-a împins pe carabinieri și i-a amenințat în repetate rânduri. Oamenii legii au reușit în cele din urmă să-l imobilizeze și să oprească incidentul.

Bărbatul a fost arestat pentru distrugerea unor bunuri în interiorul unei unități medicale și pentru rezistență față de un funcționar public. La dispoziția autorității judiciare, românul a fost reținut temporar în arestul secției de carabinieri din Trento. Presa italiană nu a anunțat, până acum, ce măsură a fost luată ulterior de judecător.

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