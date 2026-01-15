Alexandru nu a mai apucat să închidă computerul mamei sale, Valentina, sau să șteargă dovezile, atunci când Poliția Română a descins la vila familiei de pe Strada Școlii din București.

Pe ecran erau deschise trei e-mailuri de la victime din Franța, care solicitau disperate recuperarea datelor sustrase.

În fișierele tânărului de 24 de ani, anchetatorii au descoperit nume de utilizator și parole aparținând multor victime din Europa, în total 1.062 de fișiere.

Alexandru și principalul său complice, Tomas – care a fost, de asemenea, transferat și judecat joi la Paris – sunt acuzați că au blocat servere și au șantajat peste 70 de companii folosind ransomware-ul „Umbrella”.

Cei doi hackeri români contestă doar valoarea răscumpărărilor, estimate de anchetatori la aproape 300.000 de euro, sumă plătită de victime în criptomonede.

Potrivit anchetei, inculpații au încercat să spele banii prin intermediul mai multor platforme de schimb de criptomonede, unele dintre acestea colaborând cu Europol, ceea ce a dus la prinderea lor în flagrant – un caz extrem de rar în domeniul criminalității cibernetice.

