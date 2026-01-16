El a atacat o femeie care se plimba în apropierea lacului din Bois de Boulogne, iar a doua zi a agresat o altă victimă.

Procuror: E inacceptabil ca o femeie să nu poată merge pe jos la Paris fără a fi agresată

Românul este un bărbat mic de statură, cu părul negru și îmbrăcat cu o jachetă roșu și albastru, și pare un vagabond. Însă este și o persoană periculoasă.

Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat joi de tribunalul din Paris la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare. El a fost judecat pentru agresarea sexuală a unei femei care se plimba pe 18 septembrie în Bois de Boulogne.

„Ne aflăm în fața unui prădător sexual și a unui om periculos. Este de-a dreptul inacceptabil ca o femeie să nu poată merge pe jos la Paris fără riscul de a fi agresată și vânată ca o pradă”, a subliniat procurorul în timpul pledoariei.

Magistratul a arătat că victima, care a oferit o descriere foarte precisă a acestei experiențe traumatizante, va avea probabil nevoie de sprijin psihologic pentru a-și putea relua viața și a merge mai departe.

O victimă a românului: Nu mai ies la plimbare și sunt hipervigilentă

Era 18 septembrie, ora 18:30, când Carole, în vârstă de 47 de ani, se plimba în apropierea lacului. „Era o zi frumoasă, cu mult soare. Agresiunea a durat zece secunde, dar pentru mine a părut foarte lungă. Va exista un înainte și un după. Nu mai ies la plimbare și sunt în stare de hipervigilență, mi-e foarte frică. Mi-e teamă chiar și să mă întorc singură acasă”, a mărturisit ea.

Femeia își amintește momentul în care i-a ieșit în cale Yohan. „Salut, ce faci?”, i-a spus el. Înfățișarea și expresia lui au speriat-o. A decis să nu răspundă și să se îndepărteze, îndreptându-se spre o zonă mai frecventată a parcului. „Puțin mai târziu, am intrat pe o alee când am auzit pași grăbiți în spatele meu”, povestește victima.

S-a întors și s-a trezit față în față cu același bărbat, care i-a repetat: „Salut, ce faci?”. „Avea privirea unui prădător sexual. Avea intenția să mă violeze. Un semnal de alarmă s-a declanșat în creierul meu și i-am spus: ce vrei? Știam că eu, o femeie mică de statură, nu aveam nicio șansă în fața forței unui bărbat. M-a trântit la pământ, s-a năpustit asupra mea, mi-a pus mâna la gură și am simțit o frecare pe o fesă”, mai spune victima.

Carole a început să strige după ajutor. A țipat atât de tare, încât agresorul a fugit, nu înainte de a o întreba de ce „se agită în halul acesta”. Femeia a depus plângere, iar anchetatorii din cadrul primului district al poliției judiciare au preluat cazul.

O altă femeie, jefuită a doua zi în același loc

Ei au făcut legătura cu o nouă agresiune comisă a doua zi, pe 19 septembrie, în același loc. O altă femeie, Eva, a fost trântită la pământ și bătută, primind ulterior un certificat medical de zece zile de incapacitate totală de muncă.

A fost realizat un portret-robot. În final, o urmă de ADN găsită pe jacheta lui Carole a permis identificarea lui Yohan. Suspectul a fost localizat cu ușurință, întrucât se afla în așteptarea unui proces la închisoarea Fleury-Mérogis (Essonne), într-un dosar de furt.

Bărbatul a fost scos din celulă marți și plasat în arest preventiv la sediul cazărmii Bessières (arondismentul 17). Cazierul său judiciar include deja 22 de condamnări pentru furturi cu violență sau furturi agravate.

Românul a făcut deja 10 ani de închisoare în Franța

În timpul audierilor și în boxa acuzaților, individul român a recunoscut că a agresat-o pe Carole. „I-am dat un șut în genunchi ca să o jefuiesc. Nu am pus mâna pe fesele ei. Încercam să-i caut prin buzunare. Dar cum țipa, am fugit. Nu voiam să fiu prins de poliție”, a declarat el.

Acest român a executat deja 10 ani de închisoare în Franța, după care a fost expulzat în România, însă s-a întors ulterior. De ce? „Pentru că îmi place Franța. În România nu ai ce face”, a spus inculpatul.

Avocata sa a recunoscut că agresiunea a avut loc, dar a contestat caracterul sexual al faptei. „Clientul meu nu a fost niciodată arestat pentru astfel de fapte. Le neagă și există un dubiu în procedură. Este cuvântul unuia împotriva cuvântului celuilalt”, a spus apărătoarea sa.

Instanța a decis condamnarea și a dispus, de asemenea, interdicția de a intra pe teritoriul Franței pentru o perioadă de zece ani. Bărbatul va fi judecat din nou pe 2 februarie pentru violențele comise asupra celei de-a doua victime, Eva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE