China ar putea trimite arme Iranului

Decizia ar putea fi privită drept provocatoare, având în vedere că Beijingul a mediat recent un acord de încetare a focului între Iran și SUA, care a pus capăt temporar războiului de cinci săptămâni dintre cele două țări.

Mai multe surse au declarat pentru CNN că există indicii conform cărora Beijingul intenționează să livreze aceste arme prin țări terțe pentru a masca originea lor reală. Sistemele în cauză sunt MANPAD-uri (sisteme portabile de rachete antiaeriene cu ghidare termică), care au reprezentat o amenințare semnificativă pentru aeronavele militare americane care zboară la altitudini joase pe durata conflictului.

Dacă armistițiul ar eșua, aceste arme ar putea fi folosite din nou împotriva forțelor americane. Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei din Washington a negat acuzațiile. „China nu a furnizat niciodată arme niciunei părți implicate în conflict; informațiile în cauză sunt neadevărate”, a spus el, adăugând: „China, ca o țară mare responsabilă, își îndeplinește în mod constant obligațiile internaționale. Solicităm părții americane să se abțină de la acuzații nefondate, conexiuni rău intenționate și senzaționalism; sperăm ca părțile implicate să contribuie mai mult la de-escaladarea tensiunilor”.

Vor avea loc discuții între Trump și Xi Jinping 

Președintele Donald Trump urmează să viziteze China luna viitoare pentru discuții cu omologul său, Xi Jinping. Între timp, Casa Albă a confirmat că, în timpul negocierilor recente pentru armistițiul dintre SUA și Iran, au avut loc discuții la nivel înalt între Washington și Beijing.

Potrivit surselor citate de CNN, China nu dorește să participe în mod deschis la conflict, considerând că o astfel de implicare ar fi lipsită de valoare strategică și imposibil de câștigat împotriva unei coaliții formate din SUA și Israel. Totuși, Beijingul urmărește să-și mențină relațiile cu Iranul, un partener crucial pentru aprovizionarea cu petrol, în timp ce încearcă să păstreze o poziție aparent neutră pentru a-și asigura deniabilitatea după finalizarea conflictului.

Această potențială livrare de MANPAD-uri ar reprezenta o escaladare a sprijinului oferit de China Iranului de la începutul campaniei militare comune dintre SUA și Israel, în februarie. Până acum, companiile chineze au continuat să vândă Iranului tehnologii cu dublă utilizare, care permit țării să-și dezvolte armamentul și sistemele de navigație.

Totuși, o livrare directă de sisteme de armament din partea guvernului chinez ar marca o nouă etapă de susținere.

Un incident recent a amplificat suspiciunile

Săptămâna trecută, un avion de luptă F-15 al SUA a fost doborât deasupra Iranului, iar președintele Trump a declarat că s-a folosit „o rachetă portabilă cu ghidare termică”. Deși Iranul a susținut că a utilizat un „nou sistem de apărare aeriană”, nu a oferit detalii suplimentare despre originea acestuia, lăsând loc speculațiilor conform cărora ar putea fi fabricat în China.

Sursele citate de CNN subliniază că Beijingul ar putea argumenta că sistemele de apărare aeriană sunt de natură defensivă și nu ofensivă, încercând astfel să se diferențieze de sprijinul oferit de Rusia. Moscova a sprijinit regimul iranian pe parcursul conflictului prin partajarea de informații, utilizate pentru a viza proactiv trupele și activele americane din Orientul Mijlociu.

Relațiile dintre Iran, China și Rusia sunt bine stabilite, având rădăcini în cooperarea militară și economică. Iranul a sprijinit Rusia în războiul din Ucraina prin furnizarea de drone Shahed și continuă să fie un furnizor major de petrol pentru China.

Ce sunt sistemele MANPADS

MANPAD reprezintă o categorie specializată de rachete sol-aer portabile care sunt proiectate pentru a fi transportate și utilizate de un singur operator sau de o echipă foarte mică de militari. Aceste arme sunt lansate de pe umăr și servesc drept principal mijloc de apărare împotriva amenințărilor aeriene care evoluează la joasă altitudine, în special elicoptere, avioane de atac la sol și drone.

Din punct de vedere tehnic, funcționarea lor se bazează în majoritatea cazurilor pe senzori de căutare pasivă, ceea ce înseamnă că racheta nu emite semnale radar care să poată fi detectate, ci urmărește amprenta termică a motoarelor țintei. Odată ce senzorul din vârful rachetei se „blochează” pe sursa de căldură, operatorul poate lansa proiectilul care va urmări autonom ținta până la impact.

Un sistem complet este alcătuit dintr-un tub de lansare care conține racheta, un mecanism de lansare cu trăgaci numit adesea „gripstock” și o unitate de alimentare care oferă energia necesară activării senzorilor înainte de tragere.

Aceste sisteme au o rază de acțiune limitată la câțiva kilometri și nu pot atinge aeronave care zboară la altitudini mari.

