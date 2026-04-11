Ca în fiecare an, perioada dinaintea Paștelui este una extrem de aglomerată pentru Daciana Sârbu. Aceasta petrece mult timp în laboratorul cofetăriei pe care o deține, unde muncește cot la cot cu echipa sa pentru a pregăti deserturile dedicate clienților.

Programul încărcat nu îi lasă prea mult timp pentru pregătirile de acasă, însă vedeta spune că acest lucru nu o deranjează, deoarece pasiunea pentru ceea ce face este pe primul loc.

Paștele, alături de familie, la munte

Chiar dacă zilele dinaintea sărbătorii sunt solicitante, Daciana Sârbu așteaptă cu nerăbdare momentul în care se va putea relaxa alături de cei dragi. Anul acesta, vedeta a ales să nu organizeze Paștele acasă, ci să plece la munte împreună cu familia.

Alături de fetițele sale, partenerul de viață și rudele apropiate, își dorește să petreacă momente liniștite, departe de agitația cotidiană, într-un cadru natural.

„Sunt în laborator chiar în acest moment, cu miros de cozonaci, ne pregătim. Perioada aceasta e foarte aglomerată și probabil că până vineri asta voi face. Nu am timp de altfel de pregătiri. Anul acesta nu o să mai fac Paștele acasă și atunci e mai ușor, că am scăpat de organizat. Voi merge la munte, la noi. Din păcate, cred că va fi un Paște combinat cu Crăciun, că am văzut că ninge. Vom fi gașcă mare. Sunt doar trei zile, iar după ne întoarcem iar la muncă și la școală”, a spus Daciana Sârbu, potrivit Spynews.ro.

Tradiția de la care Daciana Sârbu nu se abate niciodată

Indiferent de program sau locație, există o tradiție pe care Daciana Sârbu o respectă cu strictețe: participarea la slujba de Înviere. Vedeta spune că nu ratează niciodată momentul în care merge la biserică pentru a lua Lumină, considerând acest gest esențial pentru semnificația sărbătorii.

În plus, aceasta a reușit în ultimele săptămâni să țină post miercurea și vinerea, încercând să respecte tradițiile și din punct de vedere spiritual.

„Am reușit miercurea și vinerea să țin post, nu am reușit tot postul, dar cel puțin în ultimele săptămâni am ținut post miercurea și vinerea. Merg și la biserică, e foarte important pentru mine. Am ales o locație unde să mergem la Înviere, dar și a doua zi la slujbă. De sărbători nu-mi place să plec din țară și nu cred că pot simți altfel decât acasă”, a mai zis ea.

Tradiții din copilărie și obiceiuri noi

Daciana Sârbu își amintește cu drag de Paștele copilăriei petrecut în Banat, unde tradițiile aveau un farmec aparte. Spre deosebire de alte zone, spune că acolo nu exista obiceiul de a purta haine noi în ziua de Paște.

În schimb, vedeta a adoptat în propria familie o tradiție modernă, inspirată din afară: ascunderea ouălor de ciocolată pentru copii. Cei mici se bucură să le caute prin casă sau grădină, transformând sărbătoarea într-un moment plin de veselie.

„În Banat nu aveam acest obicei cu hăinuțele noi. Nu avem acest obicei, dar copiilor, cel puțin Mariei, îi place ca în ziua de Paște să facă acel „egg hunt”, pe care l-am împrumutat de peste hotare. Copiii abia îl așteaptă, așa că mă pregătesc ca să avem ce să ascundem”, a mai declarat Daciana Sârbu.

