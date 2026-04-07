A alunecat pe stânci și a căzut în apă îmbrăcat

Martorii spun că tânărul nu intenționa să intre în apă. Era îmbrăcat și mergea pe stâncile umede de deasupra râului, când ar fi sărit între două roci și a alunecat.

A căzut de la aproximativ trei metri direct într-o zonă adâncă, de 3-4 metri, fără să se lovească de pietrele ieșite în afară. Prietenii au observat imediat că nu mai iese la suprafață și au dat alarma, în timp ce mai multe persoane aflate în zonă au sărit în apă pentru a încerca să-l găsească.

A fost tras de curent și blocat sub o piatră

Intervenția echipelor de salvare a fost una amplă. La fața locului au ajuns carabinierii, pompierii și scafandrii, iar un elicopter medical a fost ridicat de urgență. După aproape o oră, trupul tânărului a fost găsit la câteva zeci de metri de locul în care căzuse. Fusese tras de curent și rămăsese blocat sub o stâncă, la aproximativ șase metri adâncime.

Scafandrii au reușit să-l scoată la suprafață, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare, care au durat zeci de minute. Din păcate, nu a mai putut fi salvat. Familia tânărului, care locuia în Borgoricco, în provincia Padova, a fost anunțată imediat și a ajuns la locul tragediei.

Părinții au ajuns la fața locului în stare de șoc

Locul tragediei, cunoscut pentru accidente similare. Zona Pria di Arsiero este frecventată de turiști, mai ales în zilele călduroase, dar este considerată periculoasă din cauza stâncilor alunecoase și a curenților puternici. De-a lungul anilor, mai mulți tineri și-au pierdut viața în acest loc, în accidente similare.

Anchetatorii italieni au deschis un dosar pentru a stabili exact circumstanțele tragediei, însă, până în acest moment, nu există indicii că alte persoane ar fi responsabile.

