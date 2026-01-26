Detaliul care a ridicat suspiciuni

Bărbatul a căzut de la etajul patru al unei pensiuni de pe Via Nerino, aflată la câteva minute de mers pe jos de Piazza Duomo. Tragedia s-a produs în jurul orei 18.30, iar românul a fost găsit fără viață în curtea interioară a clădirii, după o cădere de la aproximativ 15 metri.

La scurt timp după incident, mai mulți locatari au declarat că au văzut un bărbat ieșind în grabă din imobil, imediat după cădere. Acesta ar fi vorbit câteva momente cu îngrijitoarea clădirii, apoi a dispărut. Informația a fost considerată esențială și a schimbat direcția anchetei.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă românul a murit în urma impactului cu solul sau dacă era deja decedat în momentul în care a fost aruncat pe fereastră. Pe corpul victimei nu au fost observate, la prima vedere, alte leziuni în afara celor produse de cădere, iar acest aspect va fi clarificat prin autopsia dispusă de procuror.

Românul nu figura nicăieri

Un alt element care ridică semne de întrebare este faptul că bărbatul nu era înregistrat oficial la pensiunea respectivă. Camera fusese rezervată de o altă persoană, iar în interior nu au fost găsite bagaje, ceea ce pare să excludă varianta unui sejur obișnuit. Potrivit anchetatorilor, este posibil ca apartamentul să fi fost folosit ca loc de întâlnire, nu ca spațiu de cazare turistică.

Poliția a analizat ore întregi apartamentul și zona din jur, fără a descoperi urme clare de luptă. O atenție specială este acordată camerelor de supraveghere din clădire și de pe străzile din apropiere, în speranța identificării persoanei care a părăsit imobilul după incident.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză până la stabilirea completă a circumstanțelor în care românul și-a pierdut viața.