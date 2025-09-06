Arestat în Texas pentru o schemă de furt la bancomat

Poliția din Plano, Texas, l-a arestat pe cetățeanul român Ionuț Aurel Iova, acuzat că a organizat o schemă de furt de bani la bancomat. El a fost prins în zona Houston și este acum deținut într-un centru al Departamentului de Securitate Internă (DHS) din Conroe, Texas.

Conform unui reportaj realizat de Fox 4 News, metoda folosită de Iova presupunea instalarea unui dispozitiv care bloca bancomatul și împiedica eliberarea banilor. Ulterior, cel care monta „capcana” se întorcea la aparat și lua numerarul rămas blocat.

Cum funcționa „capcana de numerar”

Imaginile de securitate au arătat un bărbat întorcându-se la bancomat pentru a scoate dispozitivul și a pleca cu aproape 1.000 de dolari.

Românul avea 56 de mandate de arestare pentru furt și fraudă numai în Canada. Foto: Captură video / Fox4 News

„Aceste capcane de bani trebuiau fabricate individual pentru marca respectivă de bancomat”, a explicat ofițerul Jerry Minton, care a spus că în peste 30 de ani de experiență nu a mai văzut o astfel de metodă.

Căutat în trei țări pentru furt, fraudă și droguri

Cazul i-a șocat pe polițiștii americani și prin amploarea dosarului internațional al românului. Ionuț Aurel Iova era deja căutat: în Maryland pentru furt bancar, în Canada, unde avea 56 de mandate de arestare pentru furt și fraudă, și în Ungaria pentru presupuse infracțiuni legate de droguri.

În Texas, el este acuzat de instalarea unui instrument criminal, o infracțiune care poate aduce ani de închisoare, și de exploatarea unei persoane în vârstă, una dintre victimele sale fiind un senior.

Avertisment pentru populație

Departamentul de Poliție din Plano a atras atenția că furtul de acest tip este o infracțiune sofisticată, greu de observat de victime. Clienții care încearcă să scoată bani cred că aparatul este defect și pleacă, iar infractorul revine ulterior pentru a lua numerarul blocat.

„Acest caz demonstrează importanța vigilenței în utilizarea bancomatelor și eficacitatea cooperării interinstituționale în combaterea infracțiunilor financiare care vizează membrii comunității noastre, în special populațiile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă”, se arată într-un comunicat al poliției.

Autoritățile le recomandă oamenilor să inspecteze cu atenție bancomatele înainte de utilizare, să raporteze imediat orice activitate suspectă și să anunțe banca sau poliția dacă suspectează existența unei „capcane de numerar”.

