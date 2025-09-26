Incidentul a avut loc pe 12 iunie, când tatăl fetei și un complice au abordat-o pe mama fetei și pe partenerul actual al femeii.

Potrivit Libertad Digital, atacatorii au coborât dintr-o mașină și au amenințat-o pe mamă cu o armă de foc.

Copila a fost urcată cu forța în vehicul, iar agresorii au tras mai multe focuri în aer înainte de a fugi. Tatăl, care era deja căutat de autoritățile spaniole pentru multiple infracțiuni, a fugit inițial din Spania în Portugalia.

Ancheta, coordonată de secția de poliție Ferrol-Narón, a implicat o intensă cooperare judiciară și polițienească la nivel internațional. Eforturile autorităților s-au concentrat pe localizarea minorei.

Pe 11 septembrie, fata a fost găsită în București, în compania bunicii din partea tatălui. Câteva ore mai târziu, tatăl a fost arestat în Germania, unde se știa că este implicat în activități criminale și unde locuiau unele dintre rudele sale.

Copila a fost returnată în siguranță mamei sale în România. Între timp, tatăl se află în arest în Germania, așteptând procedurile judiciare.

Bărbatul era deja căutat de autoritățile spaniole pentru mai multe infracțiuni.

Autoritățile din Spania, Portugalia, România și Germania au lucrat împreună pentru a asigura siguranța minorei și aducerea suspectului în fața justiției.

