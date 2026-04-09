Românul a fost observat de polițiștii sub acoperire

În timp ce patrulau, polițiștii sub acoperire au observat doi bărbați, dintre care unul se comporta agresiv față de celălalt. Intervenția rapidă a agenților a dus la identificarea unui scenariu bine pus la punct, conform unui comunicat al Poliției Varșovia.

Pentru a oferi credibilitate, acesta se dădea drept un om de afaceri bogat care călătorește între Emiratele Arabe Unite, Dubai și Londra. Bărbatul aborda șoferi, pretinzând că are conturile blocate și nu poate plăti combustibilul.

Totodată, românul oferea ca garanție bijuterii „valoroase”, inele și lanțuri, care, în realitate, semănau cu aurul doar prin culoare. De fapt, acțiunea sa consta în inducerea în eroare a victimelor cu privire la valoarea bijuteriilor și, în acest caz, în tentativa de a obține de la victimă o sumă de bani.

Incidentul care a dus la prinderea „Prințului din Dubai” a fost surprins în imagini distribuite de poliția poloneză pe platforma X.

🚨 „Książę z Dubaju” zatrzymany w Warszawie



27-letniego obywatela Rumunii, podejrzanego o kradzież i oszustwo oraz usiłowanie oszustwa, zatrzymali policjanci z warszawskiego Ursynowa. Mężczyzna podający się za osobę zamożną podróżującą między Dubajem w Zjednoczonych Emiratach… pic.twitter.com/LDSYBBpJ9I — Policja Warszawa (@Policja_KSP) April 9, 2026

Bărbatul reținut a acționat în mod similar și anterior

Acțiunile polițiștilor nu s-au încheiat însă aici. În timp ce efectuau investigațiile operaționale și procedurale, aceștia au analizat în detaliu materialul probator adunat, ceea ce a permis stabilirea faptului că bărbatul reținut a acționat în mod similar și anterior.

La jumătatea lunii martie, pe traseul S2, bărbatul a oprit un șofer, cerând ajutor și să fie dus la o stație de carburanți. În schimbul unei sume mici, i-a oferit un inel. Ulterior, profitând de neatenția victimei în timpul condusului, a furat bani din portofelul acesteia, în valoare de 1.700 de zloți. Așa cum s-a descoperit mai târziu, bijuteriile oferite erau fabricate din materiale fără valoare.

În acest context s-a stabilit că infracțiuni similare ar fi putut avea loc nu doar în Varșovia, ci și în alte părți ale țării, precum și în alte țări din Europa, inclusiv Franța și Olanda.

„Prințul din Dubai” a fost arestat preventiv

La cererea parchetului, instanța a dispus măsura preventivă a arestului preventiv.

„Vă rugăm să fiți precauți atunci când interacționați cu străini. Escrocii exploatează adesea presiunea timpului, stârnesc simpatie și își construiesc o aparență de credibilitate pentru a obține câștiguri financiarel”, conform comunicatului.

