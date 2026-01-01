Victima a suferit răni grave și a fost transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul SantAndrea din Roma. Deși starea sa a fost inițial critică, medicii au precizat că viața bărbatului nu se află în pericol.

Potrivit primelor verificări ale carabinierilor, atacul a avut loc în locuința cuplului din Capena.

Bărbatul nu a reușit să scape din strânsoarea câinelui decât după intervenția rapidă a soției sale, care a folosit un cuțit de bucătărie pentru a-l opri, lovindu-l fatal.

La fața locului au ajuns militarii de la secția Fiano Romano, alertați printr-un apel la numărul de urgență 112, care au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Cuțitul utilizat a fost ridicat ca probă, iar trupul animalului a fost predat serviciilor veterinare ale ASL Roma 4.

Jandarmii din București au deschis o geantă Glovo, după ce au auzit ce a spus bărbatul care o căra: „Nu era livrator”
