Tortură în sediul poliției din Verona: imaginile filmate de camerele de supraveghere, probă-cheie

O palmă aplicată lui Mattia Tacchi și agresarea Nicolae Daju cu spray lacrimogen, după ce a fost trântit la pământ. Aceste fapte, surprinse între anii 2022 și 2023 de camerele de supraveghere din „Acquario”, sala destinată persoanelor reținute din sediul poliției de pe via Lungadige Galtarossa, la Verona, stau la baza unuia dintre cele mai grave procese privind violențele comise în cadrul unei secții de poliție din Italia.

Pentru procurorii Carlo Boranga și Chiara Bisso, titularii anchetei de amploare privind abuzurile din sediul poliției veroneze, aceste imagini reprezintă proba decisivă în procesul intentat împotriva fostului polițist Alessandro Migliore și a fostului său coleg Loris Colpini.

Cei doi sunt acuzați de tortură asupra mai multor persoane aflate în stare de reținere sau arest, majoritatea dependenți de droguri sau cetățeni străini fără adăpost, precum și de falsificarea unor procese-verbale în anumite situații.

Procurorii cer închisoare pentru polițiștii bătăuși

Procesul se apropie de final. Marți, după aproape trei ore de pledoarii, procurorii au depus un memoriu de 180 de pagini și au cerut: 7 ani și 4 luni de închisoare pentru Alessandro Migliore, acuzat inclusiv de refuz și omisiune în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și 3 ani și 10 luni de închisoare pentru Loris Colpini, acuzat și de vătămare corporală, cu agravanta discriminării sau urii rasiale.

„Imaginile din sala Acquario vorbesc clar. Probele furnizate de sistemele de supraveghere video nu au fost niciodată contestate de Curtea de Casație”, a declarat în instanță procurorul Chiara Bisso, citat de publicația italiană Corriere del Veneto.

Mărturiile victimelor și acuzații de insultă rasistă

În cadrul ședinței a luat cuvântul și partea civilă, reprezentată de avocatele Alice Chiementin și Rania Maadani, care îi apără pe Nicolae Daju, agresat de Migliore, și pe Adil Tantoui, lovit cu un șut de Colpini.

Potrivit acuzării, Colpini i-ar fi adresat lui Tantoui insulte rasiste. „Clientul meu a suferit o dublă nedreptate. A sunat la poliție pentru că fusese rănit la cap și s-a trezit arestat și dus la sediul poliției, fără ca cineva să fi explicat vreodată de ce”, a declarat avocata Maadani.

Însuși Migliore ar fi declarat că, pentru Colpini, Tantoui era „o persoană deranjantă” și că intenționa să-l trimită în procedură de judecată rapidă, acuzându-l de ultraj și rezistență față de un funcționar public.

Partea civilă a cerut despăgubiri pentru discriminare și daune aduse sănătății, reputației și demnității.

Românul Nicolae Daju, atacat cu spray cu piper, dus la secția de poliție și bătut

Printre acuzații sunt și abuzurile la care a fost supus Nicolae Daju, care a fost târât pe jos ca o cârpă, într-una dintre celulele secției de poliție. Bărbatul, intervievat de presa italiană, a povestit că a venit în Italia în 2020 pentru a căuta de lucru, dar apoi a ajuns pe străzi, petrecându-și nopțile pe băncile din parcul din fața cimitirului din Verona.

Pe 14 octombrie 2022, Nicolae a fost oprit fără niciun motiv aparent de o patrulă a poliției: „Eram la barul Primo Kilometro, în zona Fiera. Eram cu un prieten, beam o bere și o cafea. Dintr-odată a sosit o mașină de poliție, doi ofițeri au coborât și au venit direct la noi. Și ne-au cerut actele”. Nicolae le-a arătat cartea sa de identitate. Câteva momente mai târziu, a fost dus în spatele mașinii de poliție, iar agentul i-a pulverizat în față un jet de spray cu piper. Apoi a fost dus la secție, chiar dacă nu se opusese identificării și prezentase actul de identitate. „Unul dintre cei doi polițiști m-a apucat de păr și m-a tras cu greutate până când m-a închis într-o celulă cu perete transparent. Aveam nevoie să mă duc urgent la toaletă. Am încercat să atrag atenția unui polițist gesticulând prin perete. Mi-au spus că nu era posibil să merg la toaletă și că va trebui să fac pe podea”, a povestit românul.

Nicolae nu a avut de ales: „Am stat într-un colț și am făcut pipi. Din păcate, m-au pedepsit pentru asta. Imediat ce am terminat de urinat, a intrat ca o furie un polițist (asistent șef L.D., n.r.). M-a mai împroșcat o dată cu spray în față și apoi m-a târât la pământ peste balta de urină. Când m-am ridicat din nou, la un moment dat, primul polițist m-a lovit cu pumnul în ficat“.

„După aproximativ o oră și jumătate“, continuă el povestea, „au venit după mine pentru a mă duce la baie și, în timp ce erau în spatele meu, cu bastonul, m-au lovit la nivelul rinichilor și timp de aproximativ douăzeci de minute am fost inconștient“. La doar câteva momente după ce și-a revenit, Nicolae, tot conform versiunii sale, a fost eliberat.

Un al doilea dosar, cu 16 polițiști inculpați

Următoarea audiere din acest proces este programată în februarie, când vor lua cuvântul apărările.

Tot în februarie se va încheia și audierea preliminară a unui dosar paralel, aflat pe rolul judecătoarei Arianna Busato, care vizează 16 polițiști, foști colegi ai lui Migliore și Colpini.

În acest al doilea dosar sunt investigate fapte de tortură, vătămare corporală, delapidare, omisiunea denunțării unei infracțiuni și fals intelectual.

