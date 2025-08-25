Situația a fost observată abia după 45 de minute

Românul a oprit într-o parcare pentru o pauză la toaletă, dar nu și-a dat seama că și soția coborâse și a plecat fără ea.

Bărbatul și-a dat seama, potrivit poliției, abia mai târziu, când a oprit pentru alimentare la o stație de la Bad Camberg (Hessen). Până atunci, el și soția erau deja despărțiți de 45 de minute.

După ce a căutat-o fără succes prin toată parcarea, bărbatul a sunat în cele din urmă la poliție.

Soția a rămas singură, fără telefon

Împreună cu poliția s-a reușit treptat clarificarea situației: încă de la prima oprire pentru toaletă, bărbatul își trezise soția adormită și pe fiul lor și îi întrebase dacă vor și ei să meargă. Amândoi au spus nu, dar femeia s-a răzgândit și a coborât, fără ca soțul să observe.

Când bărbatul de 39 de ani a pornit din nou, soția nu se întorsese încă, iar copilul adormise din nou. Abia la următoarea oprire, băiatul s-a trezit și i-a spus tatălui că mama coborâse să meargă la toaletă. Doar că asta se întâmplase cu 45 de minute în urmă.

Un șofer de autocar a luat-o cu el

Femeia rămasă singură i-a cerut ajutorul unui șofer de autocar din parcare, care a luat-o cu el și i-a pus la dispoziție telefonul.

„Echipajul de la Poliția Autostrăzii din Wiesbaden a reușit să ia legătura telefonic cu soția. Aceasta se afla într-un autocar românesc, în zona orașului Hanau (aproape 70 km distanță), și nici ea nu mai știa ce să facă”, a precizat Poliția.

La final, familia a fost reunită cu ajutorul șoferului și al poliției.

Înainte să-și continue drumul, bărbatul a avut parte însă de o „predică”, după cum precizează poliția:

„Echipajul a relatat că soțul a trebuit să asculte o mică predică ținută de soție”.

De asemenea, un alt caz similar este reprezentat de un bărbat care a plecat la mare cu soția, însă, la un moment dat, a uitat-o într-o benzinărie și și-a amintit după 300 de kilometri, apoi a sunat la 112 și a cerut ajutor. Totuși, el a uitat și în care benzinărie și-a uitat soția, lucru care a îngreunat ancheta.



