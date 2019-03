Părinții adoptivi ai Nicolettei au alertat Poliția, după ce fiica lor a dispărut duminică, 17 martie. Oamenii au lansat un apel către localnicii din Marsala să-i ajute să-și găsească fata.

Potrivit Rotalianul, Nicoletta și-a anunțat părinții în noaptea de sâmbătă că pleacă împreună cu mai mulți prieteni să petreacă în centrul istoric din Marsala.

„În jurul orei 4:00 dimineața m-am trezit și și am controlat să văd dacă s-a întors, dar Nicoletta nu era în casă, așa că am trezit soția și am început să o sunăm pe telefonul mobil. Telefonul era închis însă, răspundea mesageria vocală. I-am trimis mesaje pe WhatsApp, dar nici internet nu avea. Am așteptat în zadar câteva ore, apoi ne-am dus la carabinieri”, a mărturisit tatăl tinerei.