Calvarul româncei a început cu o ofertă de angajare

Totul a început cu o ofertă de angajare ca îngrijitoare pentru o persoană vârstnică.

Femeia, care locuiește în Messina, un oraș situat pe coasta de nord-est a insulei Sicilia, Italia, a răspuns la un anunț publicat online pe o rețea socială și s-a prezentat la locuința unui bărbat de 60 de ani, aflată în centrul localității Palagonia, pentru a o cunoaște pe presupusa persoană de care urma să aibă grijă și pentru a stabili condițiile de muncă.

Încă de la început, românca a simțit că ceva nu este în regulă în comportamentul individului, de altfel o veche „cunoștință” a carabinierilor, cu antecedente penale, observând în casă multe doze de bere goale și, mai ales, absența persoanei vârstnice.

Bărbatul, care inițial făcuse comentarii insistente despre aspectul femeii, i-a mărturisit în cele din urmă că nu exista nicio persoană de îngrijit. A recunoscut că anunțul fusese doar un pretext pentru a atrage femei cu care să întrețină relații intime.

O lună de teroare. Bătăi, umilințe, amenințări și abuzuri repetate

Când femeia a încercat să plece, bărbatul, care încuiase deja ușa, a blocat-o, i-a luat telefonul și a început calvarul. Timp de aproape o lună, românca de 44 de ani, mama unui copil minor, a fost bătută, amenințată și abuzată în repetate rânduri.

Femeia era forțată să îi satisfacă „pretențiile” oricând acesta dorea.

Potrivit publicației Messina Today, singurele momente în care agresorul ieșea din casă erau pentru a cumpăra bere, țigări și mâncare, lăsând-o însă mereu încuiată înăuntru.

Salvarea a venit când bărbatul a uitat telefonul acasă. Femeia a reușit să trimită un mesaj unei prietene, cerându-i să sune la Carabinieri, apoi a șters mesajul pentru a nu fi descoperită.

Românca i-a îmbrățișat pe carabinieri și i-a rugat să o salveze

Prietena a alertat imediat autoritățile. Când polițiștii au ajuns la casa bărbatului, acesta a ezitat să deschidă și a pretins că locuiește cu partenera sa. În acel moment, femeia a apărut, i-a îmbrățișat pe carabinieri și le-a cerut să o salveze de la „monstrul” care o ținea captivă.

Românca a fost dusă la spitalul din Caltagirone, unde medicii au confirmat că leziunile suferite erau compatibile cu un abuz. Carabinierii au făcut percheziții în locuință, iar declarațiile femeii au descris în detaliu cruzimea bărbatului, care o obliga chiar să bea bere împotriva voinței sale pentru a o umili și supune. Bărbatul de 60 de ani a fost arestat și dus în penitenciarul din Caltagirone.

Un caz recent de răpire a unei românce în Italia este cel al Denisei Maria Adas, dispărută în mai 2025 în Prato, regiunea Toscana. După trei săptămâni de căutări şi zeci de audieri, tânăra de 30 de ani a fost găsită fără suflare. Cadavrul ei se afla în Montecatini Terme, lângă o casă părăsită, ascuns între boscheți. Un român de 32 de ani, rezident în Monsummano Terme, a fost reținut pentru crimă și ascunderea cadavrului.

