UPDATE: Ministerul de Externe a transmis că autoritățile din Germania au informat că „două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni, 18 mai 2026”, iar Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor două românce.

„La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime”, se mai arată în comunicat.

Salvatorii sapă cu mâinile goale

Printre grinzi frânte și mormane de cărămizi, echipele de căutare din Görlitz – oraș situat la frontiera dintre Germania și Polonia – sapă cu mâinile goale în speranța unei minuni. Alături de ei, câinii de salvare adulmecă ruinele în căutarea supraviețuitorilor.

Utilajele grele au fost evitate din motive de siguranță: echipele de intervenție se tem că orice manevră greșită ar putea provoca o explozie de proporții, existând suspiciuni că mai multe conducte de gaz au fost secționate, relatează News.ro.

Căutările ar putea fi prelungite

Poliţia germană a precizat într-un comunicat, marţi, a doua zi după incident, că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 şi 26 de ani, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară”.

Autoritățile au confirmat că acțiunile de salvare continuă fără oprire și că se fac investigații pentru a afla ce a dus la producerea catastrofei. Conform pompierilor de la fața locului, căutările ar putea fi prelungite până târziu în noapte.

Inițial, pe lista dispăruților se mai aflau două persoane, însă publicația germană Bild a relatat că acestea au fost găsite teafere, fiind ieșite la plimbare în momentul prăbușirii.

Orașul Görlitz, unde s-a petrecut tragedia, este renumit pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renascentist și Art Deco, care sunt folosite adesea ca decor pentru producții cinematografice.

