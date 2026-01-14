Românii au vrut să plece numai cu produse scumpe

Incidentul a avut loc marți, 13 ianuarie, după-amiază, în jurul orei 15:30, într-un supermarket situat pe Via Carloni, în orașul Como, Italia.

Potrivit anchetatorilor, cei doi români au intrat în magazin ca orice alți clienți. Au ales însă produse de valoare mare, în special cosmetice și aparate de ras electrice de firmă. Toate au fost puse într-un singur cărucior. La final, valoarea totală a bunurilor ajunsese la aproximativ 2.380 de euro. Când au considerat că au terminat „cumpărăturile”, cei doi s-au îndreptat spre ieșire, fără să achite produsele.

Momentul care a atras atenția agentului de pază

Încercarea lor ar fi putut trece neobservată dacă unul dintre români nu manifesta un comportament agitat. Agentul de pază al supermarketului a observat imediat ceva suspect și a intervenit. L-a oprit pe unul dintre bărbați, un tânăr român în vârstă de 19 ani.

În acel moment, complicele său a profitat de situație și a reușit să dispară înainte ca autoritățile să ajungă la fața locului. Marfa a fost recuperată integral și returnată supermarketului.

Poliția a fost chemată la fața locului

După intervenția agentului de pază, a fost alertată Polizia di Stato. Un echipaj de patrulare a ajuns la supermarket și l-a preluat pe tânărul reținut.

Acesta a fost dus la secția de poliție din Como, unde a fost identificat. Verificările au arătat că nu figura anterior în bazele de date ale autorităților italiene și nu avea antecedente penale cunoscute pe teritoriul Italiei.

După ce reprezentanții supermarketului au depus plângere, românul de 19 ani a fost arestat pentru tentativă de furt calificat și plasat în arest preventiv la sediul Poliției din Como.

În paralel, Oficiul pentru Imigrări și Divizia de Prevenire a Criminalității au deschis un dosar administrativ. Autoritățile analizează ce măsuri suplimentare pot fi luate împotriva tânărului, indiferent de soluția care va fi decisă de instanță. Complicele său este în continuare căutat de poliție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE