Verificările s-au concentrat asupra clădirilor situate pe Via Ricciarelli 22 și 24 și Via Gigante 5, din Milano, Italia.

La acțiune au participat polițiști, carabinieri, Poliția Financiară și Poliția de Investigații, sub coordonarea șefului Secției de Poliție Bonola, Carmine Mele.

În total, autoritățile au verificat 744 de persoane, au eliberat șase apartamente ocupate ilegal și au constatat avarii la acoperișurile altor trei unități locative.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au făcut o descoperire surprinzătoare.

Un subsol ocupat ilegal fusese transformat într-un cazinou clandestin.

Șase bărbați români au fost surprinși în timp ce jucau cărți și zaruri și au fost denunțați pentru organizarea ilegală de jocuri de noroc.

Oamenii legii au confiscat 3.220 de euro, precum și mai multe obiecte folosite la jocurile de noroc.

În cadrul aceleiași operațiuni, au fost verificate și afaceri din zonă.

Două unități comerciale au fost închise din cauza lipsei documentelor de evaluare a riscurilor, folosirii de muncitori ilegali și a sistemelor de supraveghere video neautorizate. Au fost aplicate 30 de amenzi, în valoare totală de 18.912 euro.

Lucrătorii serviciului municipal AMSA au ridicat peste două tone și jumătate de deșeuri, inclusiv saltele, frigidere, mașini de spălat, canapele și o butelie de gaz abandonate în spațiile comune.

Prefectul Claudio Sgaraglia a declarat că rezultatele confirmă eficiența măsurilor aplicate și angajamentul autorităților de a îmbunătăți siguranța și ordinea în cartierele periferice ale orașului.