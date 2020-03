De Daniel Ionașcu,

Pacienții români depistați pozitiv cu noul coronavirus primesc trei categorii de medicamente, tratamentul fiind o combinație, în funcție de simptomele specifice ale fiecărei persoane.

Libertatea a aflat lista medicamentelor folosite pentru tratamentul românilor diagnosticați cu coronavirus. Înainte de a citi acest text, vă rugăm să înțelegeți că aceasta NU este o recomandare de tratare acasă, fiecare caz de coronavirus trebuind tratat separat, la spital, și sub supravegherea atentă a doctorilor, materialul de față servind doar pentru a arăta cu ce lucrează medicii, informațiile fiind de altfel oferite de către Dr. Adrian Marinescu, medic primar specializat în boli infecțioase la spitalul Matei Balș, centrul cel mai experimentat de boli infecțioase din România.

Doctorul Marinescu avertizează că aceste date nu se află într-un ghid oficial al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). De asemenea, medicul mai avertizează că niciun pacient cu coronavirus n-ar trebui să fie tratat decât de către medici.

Tratament simptomatic. În funcție de simptome, oamenii primesc medicație diferită. Pacienții cu febră primesc Paracetamol și Algocalmin, iar pentru tuse li se administrează Codeină sau Tusin.

Aici intră anti-inflamatoarele, iar pacienții primesc Nurofen/Brufen sau Diclofenac. Noutatea. În această categorie intră o combinație de medicamente anti-gripă și anti-HIV. În cea mai folosită dintre situații este vorba de Tamiflu combinat cu Kaletra. Cea de-a doua opțiune, mai puțin utilizată, este de Darunavir Cobicistat, combinat tot cu Tamiflu.

”Întrucât structura noului virus seamănă cu HIV, este un tratament combinat. Tamiflu se ia în doză dublă față de gripă, adică două pastile cu concentrație de 75 miligrame la adulți dimineața și două seara. La copii se iau tot patru astfel de pastile, tot dimineața și seara, dar de concentrație mai slabă, de 30 miligrame. La acesta se adaugă un medicament folosit în tratamentul HIV, numit Kaletra. Aici sunt tot 4 capsule pe zi. Deci Tamiflu plus Kaletra. A doua combinație este una secundară, folosită mai puțin, și este vorba de Darunavir Cobicistat, echivalent cu Kaletra, plus Tamiflu” Dr. Adrian Marinescu a declarat pentru Libertatea:

Paracetamol

Este cunoscut și sub numele de acetaminofen și este produs sub mai multe denumiri de către mai multe firme. În farmacii se găsește și sub numele Parasinus sau Paracetamol Zentiva, dar și altele.

Algocalmin

Substanța activă este metamizolul, care se mai regăsește și în Fabocalm, Metamizol Solacium, Algiotop, Algoblock, Algozone, Alindor, Algoremin, Metamizol Farmacon, Quarelin, Novocalmin, Sintocalmin și Centralgin, potrivit unei liste de pe site-ul Medlife. Se găsește tot produs de la Zentiva.

Nurofen

Este produs de către compania britanică Reckitt Benckiser. Substanța sa activă este ibuprofenul.

Aceasta a fost pus pe piață în 1969 ibuprofen, însă nu era disponibil decât pe bază de prescripție medicală. Abia în anul 1983 Ibuprofenul a fost lansat ca medicament fără prescripție medicală sub denumirea de Nurofen. Acesta este cel mai folosit analgezic în Europa și Australia, potrivit companiei care îl produce.

Diclofenac

Este un anti-inflamator, folosit în tratarea durerilor și care se găsește și sub numele Voltaren, Cataflam, dar și sub alte branduri. A fost patentat în anul 1965 de către compania elvețiană Ciba-Geigy, care după o serie de fuziuni există astăzi sub numele de Novartis. Acum se găsește ca medicament generic.

Tamiflu

Este un medicament antigripal vândut în întreaga lume de către gigantul elvețian Roche și dezvoltat de către compania americană Gilead Sciences, una dintre societățile care caută în acest moment un vaccin împotriva coronavirusului. Numele său științific este Oseltamivir.

Kaletra

Este marca sub care se vinde o substanță numită Lopinavir/ritonavir. Aceasta este produsă de către compania americană AbbVie, desprinsă în anul 2013 din grupul Abbot Laboratories.

Darunavir Cobicistat

Este un medicament care conține două substanțe active și este folosit tot în tratamentul anti-HIV. Acesta se găsește pe piață sub numele Prezcobix. Este produs de către compania belgiană Janssen Pharmaceutica, care la rândul său este deținută de gigantul american Johnson & Johnson.

Medicul Adrian Marinescu a precizat, încă o dată, că diagnosticarea cu coronavirus și tratamentul se recomandă exclusiv de către doctori.

