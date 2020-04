De Andreea Archip,

Libertatea a vorbit cu doi suceveni din Israel despre cum arată viața lor astăzi, după o lună de carantină.

Restricțiile au fost ridicate de ieri, dar străzile nu s-au aglomerat, magazinele nu au fost asaltate. „Amenda dacă nu porți mască e de 250 de lei. Oamenii sunt disciplinați”. Iar cei care nu respectă izolarea riscă amenzi penale sau pușcăria.



Dori-Lazăr Croitoru și Avi Kaufmann au plecat de 30 de ani din România în Tel Aviv, dar au rămas cu sufletul acasă. Nu au mai putut veni de Paște în Suceava natală, aflată în carantină, dar speră cu viața va reveni la normal, în timp.



S-au deschis frizeriile și micile magazine



Pe 28 aprilie, Israelul sărbătorește Ziua Independenței, însă nu vor exista evenimente publice, ca altădată.

Au fost deschise magazinele de stradă, frizeriile și saloanele de cosmetică, micile ateliere, se poate face sport în aer liber, dar nu mai mult de două persoane. „Se poate trăi și așa”, spune Avi, cu optimism.

Dori-Lazăr Croitoru a plecat din România cu șase luni înainte de Revoluția din 1989. Astăzi locuiește în Tel Aviv și lucrează ca inginer-șef energetician la primărie. Revenea în România cam o dată pe an, o legătură care nu-i dă pace nici după atâta timp.

Dori-Lazăr Croitoru

Viața i s-a schimbat o dată cu pandemia de coronavirus, dar s-a bucurat că măsurile au avut o coerență.



Tel Aviv-ului i se spune și orașul fără pauză, dar iată că acum pentru prima oară s-a pus pauză. Erau niște imagini cu orașul gol de parcă s-a dat o bombă cu neutroni, nu era țipenie pe faleză, era interzis Și plimbarea și alergarea erau interzise

Dori-Lazăr Croitoru, român din Israel:

”Acum s-a dat drumul din nou. Acum sunt încă restricții, au voie să alerge, dar nu mai mult de doi. Lumea respectă lucrurile astea. Oamenilor le e frică într-adevăr să nu se molipsească”, povestește suceveanul.



Fără restricții de vârstă

A fost mulțumit că autoritățile israeliene nu a impus restricții în funcție de vârstă.

„Chiar am o fostă colegă în România și am vorbit la telefon și îmi spunea că are voie să iasă doar între anumite ore. La noi e doar o recomandare”, explică Dori-Lazăr.

În toată perioada asta, departamentul său a lucrat la o capacitate de 30%, adică făceau ture alternativ. Au venit la muncă în fiecare zi doar cei din serviciile vitale: salubrizare, apă, energie electrică.



Nu au fost reduceri salariale în sectorul de stat, dar oamenii au fost nevoiți să își ia zilele de concediu.

Pentru că a stat mai mult acasă, a putut să rezolve lucrările din gospodărie pentru care nu găsea niciodată timp. „Eu sunt precaut, nu sunt speriat. Mi-a prins bine o mică vacanță să fac lucruri prin casă. Eu stau la țară, lângă Tel Aviv, și avem o casă destul de mare și am avut timp să fac ce n-am făcut ani de zile: reparații, gazon tuns, vopsit, curățat copacii. Situația e destul de apăsătoare, nu pot să spun că n-am avut griji”, povestește românul.



Fiica sa era în timpul stagiului militar obligatoriu și i-a ajutat pe bătrâni



Pe fiica sa, pandemia a prins-o în timpul serviciului militar obligatoriu, așa că a fost mobilizată pentru a-i ajuta pe cei în vârstă. „Pentru că este în armată, fiica mea a fost să-i ajute pe bătrâni, să fie alături de ei, în rezidențe, să îi sprijine. Asta e periculos, pentru că ei sunt cei mai vulnerabili. Fiica mea e în serviciul militar obligatoriu. La noi e necesitate. Fetele fac doi ani și băieții trei ani, doar cei cu probleme medicale sau ultrareligioșii sunt exceptați. E cum era la noi, în România, că și eu am făcut armată”, explică Dori-Lazăr Croitoru.

Se redeschid școlile până în clasa a IV-a



Chiar dacă restricțiile s-au dezghețat puțin, oamenii au înțeles că trebuie să păstreze normele de siguranță. „Erau cozi la magazin, dar oamenii stau aliniați la doi metri unul de altul, există și o normă de un anumit număr de metri pătrați de consumator, ca să nu se apropie prea mult. Toți umblă cu măști. Lumea e îngrijorată. Până la urmă, frica e cel mai bun doctor”, mai spune românul.

Restaurantele sunt deschise doar în regim de take-away, autobuzele pot circula doar cu 20 de călători, cu mască obligatorie și cu locurile din spatele șoferului neocupate, iar circulația trenurilor se va relua de săptămâna viitoare.

„De obicei, de Paști, friptura de miel o mâncăm în Suceava”

Și suceveanul Avi Kaufmann are aproape 30 de ani de când a lăsat Suceava și s-a mutat în Israel. Îi este greu să-și vadă locurile natale atât de încercate. Practic, dacă lucrurile stăteau bine, Paștele l-ar fi petrecut în România. „De obicei, friptura de miel o mâncăm în Suceava. Pentru noi România nu e o excursie, nu e China, Japonia, America. România e România”, spune Avi.

Soacra lui locuiește în Suceava, oraș aflat în carantină, așa că urmărește tot ce se întâmplă în țară. „Mama soacră are peste 80 de ani, se ține bine. Noi vorbim în permanență cu ea. Nu îi este ușor, dar are vecine cu care se înțelege bine și dacă are nevoie de ceva, i se aduce la ușă. Vorbește la telefon și când vrea să iasă duce gunoiul, aia e ieșirea ei. Dar starea ei e neașteptat de bună. Este o fire tare, a crescut la țară, e obișnuită cu greul și e neașteptat de bine pentru închisoarea în care stă”, povestește Avi.

Avi Kaufmann, alături de soția sa

Avea 33 de ani când a ajuns în Israel și nu i-a fost deloc ușor să reînvețe tot ce știa deja într-o altă limbă. Astăzi lucrează ca inginer în portul Ashdod. Soția sa e tot inginer, iar fiica sa, medic. Nu e lucrat cu cazurile cu COVID-19, dar evident că există o îngrijorare.

„Au început să se relaxeze puțin măsurile, opinia mea e că un pic cam prea repede. În seara asta este ziua în care ne comemorăm eroii care au căzut în războaie și mâine seară ieșim din această zi de pomenire. Și apoi intrăm în Ziua Independenței, de la tristețe trecem la bucurie. Dar fiecare celebrează în casa lui”, spune românul.



