„Am ajuns în Cancun cu o cursă Lufthansa, 85 de români, am fost întâmpinați de oamenii de securitate, care ne-au îndreptat spre o poartă, s-au uitat puțin spre ele, ne-au cerut telefoanele mobile să le predăm, ne-au băgat în două camere toți înghesuiți, COVID nu mai conta”, povestește pentru Digi 24 un bărbat coșmarul prin care trece după ce a aterizat în Mexic pe 30 ianuarie.

„Autoritățile mexicane ne bruschează, suntem ținuți închiși și mergem la toaletă însoțiți. Guvernul mexican a arestat practic toți românii ajunși la control la Pașapoarte, li s-au confiscat telefoanele și nu au dreptul să sune la ambasadă. Eu scriu acest post din geanta de mână. Urmează să fim deportați cu primul zbor, peste 15 ore”, a scris pe Facebook Gabriel Horț, unul dintre românii aflați în aeroport, care spune că a reușit să ascundă o tabletă.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat pentru Libertatea că, în perioada 30-31 ianuarie, mai multor cetățeni români care se aflau pe aeroporturile din Cancun și Mexico City nu le-a fost permisă intrarea în Mexic.

Potrivit MAE, autoritățile le-au refuzat intrarea în țară din cauză că turiștii nu și-ar fi justificat „corespunzător” scopul călătoriei. În plus, ar fi apărut alerte legate de documentele de călătorie ale acestora.

MAE precizează că misiunile diplomatice nu au competențe în a modifica deciziile autorităților din statele de reședință. „Cu toate acestea, Ambasada României la Ciudad de Mexico a semnalat situația ministerului afacerilor externe mexican, exprimându-și nemulțumirea și subliniind importanța ca astfel de decizii să fie fundamentate solid și implementate cu respectarea strictă a drepturilor cetățenilor români”, se arată în răspunsul MAE, citat de Digi24.

Gabriel Horț contestă varianta autorităților mexicane și spune că nu a fost întrebat nimic înainte să-i fie confiscate pașaportul și telefonul.

Partea mexicană spune că am participat la un interviu. Vreau să vă spun cum stă exact situația. Am aterizat la ora locală 16.30 pe aeroportul Cancun. Toți cei din România am fost direcționați către o poartă. Absolut toți. Nu ni s-a spus nimic. Ni s-au luat pașapoartele, telefoanele și am fost închiși într-un spațiu foarte mic, fără absolut nici o distanțare.

Gabriel Horț, cetățean român blocat pe Aeroportul din Cancun: