Incendiul a scăpat de sub control, după ce autoritățile nu au putut să intervină, în timpul nopții, cu aeronave speciale pentru stingerea flăcărilor. Astfel, focul s-a extins, iar lupta pompierilor a devenit mai dificilă.

„Dinspre Potos spre Theologos ne-a lovit mirosul de pădure arsă, adus de vânt, de peste deal. Deja flăcările se îndreptau spre Kinira. Credeam că sunt gâze, dar era cenușă ce cădea de sus peste drum, ca o ninsoare prea curând și nedorită în august. Aproape de Theologos, uitându-ne spre Kinira, se vedea cerul luminat în roșu periculos. Plus mirosul de lemn ars. Plus cenușa adusă de vântul puternic.”, a scris Dan Adrian Drăgan, un român care locuiește de mai mulți ani pe insulă și administrează grupul de Facebook Forum Thassos.

Mesajul lui a continuat apoi: „E 4:33. Nu am dormit. Nu a venit. Vântul încă bate dinspre foc spre Theologos, uneori mai tare, alteori mai încet. Nu am dormit și mă dor ochii. Sper că voluntarii și pompierii sunt toți ok și le mulțumesc pentru efortul lor, tuturor. Fac apel către turiști să își păstreze calmul și să nu se deplaseze de la cazare până focul nu este stins, permițând astfel autorităților să intervină”.

Alți sute de români au postat imagini și mesaje cu flăcările scăpate de sub control miercuri noaptea.

Joi dimineață, un alt român a scris la comentariile unei postări cu imagini de la incendiu: „Nu vreau să mă gândesc ce noapte au avut pompierii. Am urmărit incendiul de la început prin telescop și acolo era iadul.”

Incendiul a izbucnit în apropiere de stațiunea Skala Potamia, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din insula Thassos. Presa elenă scrie că flăcările au scăpat de sub control, iar zonele Koinira și Limenaria au fost evacuate.

Peste 102 pompieri, cu 33 de autovehicule, intervin pentru stingerea flăcărilor. Totodată, au fost mobilizate 6 avioane și 6 elicoptere.

Pe grupul Forum Thassos, românii relatează că în unele zone nu se simte fumul, în timp ce se vede intervenția pompierilor în zonă.

„Vedem 4 avioane și un elicopter de pe Golden Beach. 7:50 doar fum, 8:18 se văd flăcări moderate. Elicopterul se alimentează cu apă în aproximativ 6-7 minute, se mișcă foarte repede! Două dintre avioane au aterizat pe apă mai devreme. Pe plaja Golden, fumul nu se simte, iar totul se desfășoară natural aici”, a scris o româncă pe grupul de Facebook.

