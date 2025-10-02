Concluziile apar într-o analiză recentă realizată de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), agenție a UE specializată în studii și politici privind învățământul profesional, relatează Edupedu.ro.

Producția, comerțul, agricultura și construcțiile concetrează peste jumătate din forța de muncă

Raportul „Locurile de muncă și competențele – România” subliniază că țara are constant o rată a șomajului mai redusă decât media europeană, dar aceasta nu a revenit la nivelul de dinainte de pandemie până în 2023, spre deosebire de UE.

Totodată, se remarcă mari diferențe structurale pe piața muncii. Domenii precum producția (20% din totalul angajaților, față de 16% media UE), comerțul (17% față de 13%), agricultura (12% comparativ cu 4%) și construcțiile (10% – cea mai mare pondere din UE) concentrează peste jumătate din forța de muncă.

În schimb, sectoare considerate esențiale pe termen lung – educația și IT&C – au ponderi semnificativ mai mici decât media europeană: împreună, doar 7% dintre angajați, cu patru puncte procentuale sub UE.

Situația este similară și în sănătate (5% din angajați, față de 11% media UE), un domeniu critic în contextul schimbărilor demografice.

Doar 23% dintre angajați au studii superioare

În educație, ponderea specialiștilor activi este printre cele mai scăzute din UE, la fel ca în științe, inginerie sau servicii juridice și sociale, în timp ce meserii tradiționale – fermieri, muncitori din construcții, transporturi sau siderurgie – depășesc media europeană.

Un factor important este nivelul redus al calificărilor: doar 23% dintre angajați au studii superioare, cel mai mic procent din UE.

În același timp, România are contraste puternice. Pe de o parte, sectorul IT&C este dominat de forța de muncă tânără-adultă (85% dintre angajați au 25-49 de ani, cea mai mare rată din UE). Pe de altă parte, țara are cel mai mare procent de tineri între 15 și 24 de ani care nu lucrează și nu studiază (NEET).

În plus, România rămâne codașă la competențele digitale: în 2023, doar 12% dintre angajați aveau abilități digitale medii sau avansate, față de media europeană de 33%. Situația este problematică și la categoria de vârstă 25-34 de ani.

Cererea de forță de muncă în IT&C ar putea crește cu 151%

Prognozele Cedefop arată însă că, până în 2035, cererea de forță de muncă în IT&C ar putea crește cu 151%, în imobiliare, servicii profesionale, știință și tehnică cu 55%, iar în finanțe și asigurări cu 49%.

Se estimează că 93% dintre angajați vor trebui să aibă cel puțin calificări medii, însă oferta de forță de muncă cu acest nivel de pregătire ar putea fi de doar 84%, ceea ce ar genera un deficit semnificativ de competențe și ar impune politici corective.

Un caz aparte este cel al ocupațiilor din înalta tehnologie, unde angajările ar putea ajunge la 31% din total – dublu față de media UE.

Această perspectivă accentuează nevoia urgentă de dezvoltare a competențelor digitale avansate în România, arată raportul Cedefop, bazat pe date colectate prin platforma online a agenției, pe prognoze sectoriale, anunțuri de angajare și evaluări la nivel european.

