Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de peste 94%, iar până la sfârșitul lunii octombrie vor ajunge la aproape 100%.

„Deci, fiind astăzi la 94, 7%, undeva la sfârșitul lunii octombrie, când se termină ciclul de înmagazinare de gaze, vom ajunge la peste 97-98 de milioane de metri cubi. Trebuie să ținem cont că temperaturile sunt acum afară cum n-au mai fost de foarte mulți ani în România și consumul a crescut brusc, ajungând la 23 de milioane de metri cubi de gaze, aproape cât producția internă a României”, a afirmat directorul Transgaz.

Acesta spune însă că ar putea fi nevoie de importuri însă doar în zilele cu temperaturi extrem de scăzute.

„(…)La o iarnă normală nu ar trebui să importăm niciun metru cub de gaz. Dar, dacă temperaturile vor fi ca în luna februarie, cu cele mai scăzute valori din istoria măsurătorilor meteorologice, e posibil ca, pentru câteva zile, să fie nevoie să importăm câteva milioane de metri cubi de gaze pentru a acoperi deficitul”, a explicat Sterian.

Acesta a precizat că importul ar fi necesar pentru că capacitatea de extracție și de livrare din depozite nu poate să asigure consumul total de gaz.

„Dar, una peste alta, la iarnă nu vor fi probleme cu gaze la consumatorul casnic și non-casnic”, a dat asigurări acesta.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Totodată, acesta a precizat că facturile românilor la gaze nu vor crește, așa cum s-a întâmplat cu cele de la energie electrică, după eliminarea plafonării.

„Nu, pentru că traderii și furnizorii de gaze, din experiența de iarna trecută, și-au luat și vor lua măsuri suplimentare să aibă contractate volume de gaze pe necesarul care va fi, dacă va fi, la momentele respective”, a spus Ion Sterian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE