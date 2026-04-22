Actorul, care revine în rolul semizeului Maui, a ținut un discurs emoționant despre personajul său, cultura polineziană și ceea ce el numește „adevărata masculinitate”.

„The Rock” a urcat pe scena evenimentului din Las Vegas pentru a vorbi despre legătura personală pe care o are cu Maui, personaj pe care l-a interpretat vocal și în animația originală din 2016.

Dwayne Johnson, discurs despre „adevărata masculinitate"

„Versiunea animată a fost o experiență incredibilă pentru noi, ca popor polinezian. Maui a fost cu mine mai bine de un deceniu, iar oportunitatea de a aduce la viață acest semizeu puternic și vulnerabil înseamnă enorm pentru mine”, a spus Dwayne Johnson.

Vedeta a dezvăluit și că imaginea personajului Maui a fost inspirată parțial de propriul său bunic, legendarul wrestler samoan Peter „High Chief” Maivia. Dwayne Johnson și-a scos telefonul și a arătat publicului o fotografie cu acesta, stârnind aplauze după ce asemănarea dintre cei doi a devenit evidentă.

Înainte de a o prezenta pe noua protagonistă a filmului, actrița debutantă Catherine Lagaaia, „The Rock” a ținut un discurs care a devenit rapid viral.

„Eroina poveștii noastre nu este o prințesă. Este o războinică. Toți bărbații, de toate vârstele, ar trebui să susținem, să încurajăm și să promovăm toate femeile. Asta înseamnă adevărata masculinitate”, a spus actorul, referindu-se la personajul Moana. El a explicat că rolul lui Maui în poveste este să o ghideze și să o sprijine pe tânăra eroină.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Declarația actorului a fost intens comentată pe internet, unde fanii au lăudat mesajul transmis, deși promovarea filmului a stârnit și reacții împărțite în mediul online.

La fel ca animația lansată în 2016, noul „Moana” urmărește povestea unei adolescente curajoase care pornește într-o aventură pe ocean pentru a-și salva insula și poporul de un blestem. Pe drum, ea primește ajutorul lui Maui.

Animația originală a avut încasări globale de 680 de milioane de dolari și a devenit ulterior unul dintre cele mai urmărite titluri de pe platforma Disney+. Mai mult decât atât, continuarea animată, care fusese inițial gândită pentru streaming înainte de a ajunge în cinematografe, a depășit pragul de 1 miliard de dolari în 2025.

Disney pariază pe remake-ul live-action cu „The Rock”

Noul „Moana” live-action este regizat de Thomas Kail și reprezintă un nou test pentru ambițiile Disney de a transforma marile animații în filme cu actori reali. În timp ce remake-ul „Snow White” a fost un eșec comercial, „Lilo & Stitch” a devenit un triumf, cu încasări de peste 1 miliard de dolari la nivel mondial.

Mulți analiști cred că diferența dintre succes și eșec ține de relevanța culturală a poveștii. Dacă „Snow White”, lansat inițial în 1937, nu mai are același impact asupra publicului modern, „Moana” rămâne extrem de popular în rândul familiilor. Filmul „Moana” va avea premiera în cinematografe pe 10 iulie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE