Zăcământ strategic pentru Europa

Mina de la Baia de Fier, județul Gorj, este în prezent închisă și în ruină, însă odinioară producea 40.000 de tone de minereu pe an.

Aici se află „un mineral pe care toată lumea asta îl caută înnebunită”, spune ministrul economiei.

De altfel, în România se află și alte minerale și pământuri rare.

„Avem un avantaj major prin faptul că pentru a face aceste lucruri nu-i neapărat nevoie de ceva ce România încă n-are, autostrăzi, spitale, infrastructură grea. Ai un zăcământ, un mineral pe care toată lumea asta îl caută înnebunită și nu-l caută afaceri mici, ci un subiect care, după părerea mea, va fi de cea mai mare importanță de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace”.

Ministrul economiei spune că acest minereu se găsește în puține locuri din Europa și „mai slab calitativ”.

„Cea mai mare luptă va fi pe controlul inteligenței artificiale. Și limita inteligenței artificiale nu sunt companiile mari, nu sunt mulți bani, ci este resursa minerală, pentru că se face din ceva. Acel ceva este foarte rar. Acel ceva este în România într-un singur loc, grafitul de la Baia de Fier”, a subliniat Radu Miruță.

Grafitul și rolul lui în dezvoltarea AI

Din grafit se obține grafenul, un material revoluționar:

are o conductivitate mult mai mare decât siliciul;

permite crearea de tranzistori mai mici și mai rapizi, cruciali pentru AI;

accelerează comunicațiile și transferul masiv de date;

este folosit la baterii și super-condensatori de nouă generație;

intră în componența senzorilor avansați pentru robotică și dispozitive medicale.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

O tonă de grafen se vinde și cu 200.000 de euro, ceea ce face ca această resursă să fie una dintre cele mai valoroase din lume.

România are tehnologia pentru extracție, nu și pentru grafen

Ministrul economiei a precizat că țara noastră dispune de expertiza și tehnologia necesară pentru extracția grafitului, însă nu și pentru transformarea lui în grafen.

„Tehnologia există în multe locuri, zăcământul nu. Noi avem zăcământul și prin intermediul lui atragem și tehnologie. Pentru a extrage grafitul de acolo avem tehnologie, pentru a exfolia grafitul și a obține grafenul nu avem tehnologie. Însă nu vine moara la sac, vine sacul la moară”, a spus Radu Miruță.

„Provocarea mea este cât de repede posibil să identific cea mai avantajoasă metodă ca să dăm valoare pentru acest mineral care nu va mai avea vreodată în istorie valoarea pe care o are acum”.

„Mai repede decât își imaginează oricine”

Licența obținută este primul pas esențial. Urmează finanțarea, iar ministrul a dat asigurări că se caută cea mai avantajoasă soluție pentru România.

„Avantajul mare este puritatea acestui grafit pe care noi îl avem acolo”.

„Urmează finanțarea, pentru că nu este finanțat, fac drumuri de o lună de zile să găsesc cea mai avantajoasă metodă prin care România să scoată acest produs pe masă”.

Recomandări Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

„Pe perioada vieții noastre, acest produs va fi fructificat. Părerea mea e că mai repede de cât își imaginează oricine. Ani… mai puțin aș zice”, a adăugat ministrul.

Un zăcământ cu valoare în creștere

Oficialul nu a oferit o estimare clară a valorii totale, însă a subliniat că resursa este unică la nivel european.

„Zăcământul în sine are o valoare care crește de la o zi la alta, valoarea lui e prin prelucrare. (…) Dacă în lume e puțin, din acel puțin e cel mai pur, iar grafitul în sine e valoros, al nostru e cel mai valoros”, a conchis Radu Miruță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE