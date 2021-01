România, în clasamentul accidentelor pe șosele în UE. „Educația rutieră și primul ajutor, mai importante decât autostrăzile”

În ultimii ani, România a fost pe primul loc din UE cu cele mai multe accidente rutiere.



Doar în 2020 au fost înregistrate 6.268 de accidente rutiere grave, în urma cărora 5.481 de persoane au fost rănite și 1.644 au decedat, conform datelor Poliției.

Numărul accidentelor cu victime a scăzut, totuși, față de anul precedent, când au fost 8.642, conform datelor Poliției.



Restricțiile de circulație impuse de pandemie au redus traficul și au generat mai puține accidente rutiere în primăvară peste tot în lume. În același timp, gravitatea accidentelor produse a crescut, din cauza vitezei cu care au circulat unii dintre șoferi, arată o analiză Reuters. În New York, de exemplu, raportul dintre accidente mortale și toate coliziunile a crescut cu 167% în aprilie 2019, față de aprilie 2018. Și în Spania, rata coliziunilor fatale a fost cu 470% mai mare, notează Reuters.



Virgil Mihailovici, președintele Asociației Siguranța Auto, explică pentru Libertatea ce pot face șoferii pentru a fi mai în siguranță pe drumurile din România. Deși lipsa autostrăzilor este una din cauzele invocate de-a lungul timpului de experți și chiar de autorități, Mihailovici spune că românii ar trebui să lucreze la „educația lor rutieră” și la „siguranța auto”, înainte de orice.



Asociația sa a început să organizeze campanii și cursuri de siguranță auto încă din 1994. De-a lungul anilor, a colaborat cu Poliția Rutieră și cu inspectoratele școlare, pentru a ajunge la publicul-țintă: elevii, viitorii adulți-șoferi.



Cursurile pe care le face asociația

Educația rutieră precară stă în spatele accidentelor



– Prin Asociația Siguranța Auto vă ocupați atât de cursuri de siguranță auto, cât și de prim ajutor în urgență. Cui vă adresați?

– În principiu, ne adresăm tuturor categoriilor de persoane care vor să învețe noțiuni de siguranță auto, respectiv de prim ajutor premedical. Totuși, în opinia noastră, categoria care are cea mai mare nevoie să știe o reprezintă tinerii, chiar și de la vârste școlare. Asta pentru că adulții, spre exemplu, au posibilitatea să fie instruiți prin anumite legi, la locurile lor de muncă.



– Ce îi învățați pe cei care participă la aceste cursuri?

– Confundăm adesea noțiunile de siguranță rutieră, unde ne limităm la cunoașterea semnificației indicatoarelor, cu cele de siguranță auto, care sunt mult mai elaborate și se referă atât la echipamentele de siguranță ale unui vehicul, cât și la ce trebuie să facem sau cum să le folosim, în caz de o situație neobișnuită din trafic.



Cât privește noțiunile de prim ajutor premedical, trebuie precizat că noi nu cunoaștem cum să acționăm în multe din situațiile cotidiene, deși, dacă am vrea, ne-ar fi la îndemână. De exemplu, resuscitarea este ceva ce nu are nevoie de instrumente medicale. Dacă știm cum să acordăm acest ajutor, avem nevoie doar de noi și o putem face oriunde: pe câmp, pe stradă, pe plajă, pe munte.



Dacă s-ar cunoaște aceste noțiuni de bază, se estimează că la nivelul UE ar putea fi salvate, în plus față de serviciile medicale specializate, peste 100.000 de persoane pe an.



Cursuri de prim ajutor pentru copii

„Nu lipsa autostrăzilor, ci pregătirea”

– Încercați să mergeți mai mult în mediul rural. De ce?

– Pentru simplul fapt că discrepanța pregătirii între copiii aceleiași generații, dar depărtați prin așezare, sat de oraș, este și mai mare decât în urmă cu 30 de ani. Asta și pentru că nici educația rutieră, nici primul ajutor premedical nu sunt materii incluse în programa școlară. Astăzi, când complexitatea vieții e de câteva ori mai mare, ambele nu se mai fac nici cât se făceau înainte de 1990.



– Lipsa autostrăzilor e una dintre cauzele majore ale accidentelor. Ce alți factori contribuie?

– Nu lipsa autostrăzilor e una dintre cauzele producerii accidentelor, ci pregătirea. Dacă am avea mai mulți kilometri de autostrăzi, nu ne-ar putea garanta cineva scăderea de la sine a numărului de accidente. Pregătirea este baza și aici avem o problemă, de la pregătirea în școala de șoferi, dar și după ce am obținut un permis.



Puneți-vă în situația unui tânăr care a luat permisul și trebuie să iasă pe un drum național sau, mai rău, pe autostradă. Păi, el a condus numai în oraș, cu maximum 50 km/h, și dintr-odată trebuie să meargă cu 90 sau 130 km/h! Cine l-a învățat pe el, între timp, și unde să urce de la viteza lui obișnuită la valorile amintite?



Noi, în general, conducem fără să ne cunoaștem propriul automobil, avem probleme mari de apreciere, când ne dăm jos din al nostru și trecem pe un altul etc. Pregătirea rămâne de bază pe toată durata vieții noastre de șoferi. Drumurile se schimbă, vehiculele devin mai performante, noi ne încetinim cu fiecare an reflexele.



– Ce i-ați spune unui tânăr care se gândește să dea pentru permis? Ce ar trebui să ia în considerare înainte de a deveni șofer?

– I-aș recomanda să învețe temeinic ce trebuie să știe, reguli, dinamică, efectele ei etc., să se uite pe YouTube la tipuri de accidente, să se informeze. Astăzi, spre deosebire de mulți dintre noi, are mult mai multe posibilități și e păcat să nu le utilizeze. Pentru el, în primul rând, dar și pentru cei din trafic.



„Suficiente exemple de situații în care autorul a ucis și a primit cu suspendare sau pedeapsă minimă”



– Cum credeți că putem adresa problema celor care își iau permisul în mod fraudulos și care nu urmează, de fapt, cursurile unei școli de șoferi?

– Nu știu dacă noi, mă refer la societate, putem redresa situația obținerii frauduloase a permiselor auto. Fenomenul exista de mai multă vreme.



Aici cred că întărirea legislației care urmărește prevenția conducerii ar ajuta mai mult, coroborat cu înăsprirea pedepselor pentru fapte grave, omor, victime cu dizabilități pe viață etc. Societatea cunoaște suficiente exemple de situații în care autorul a ucis și a primit cu suspendare sau pedeapsă minimă. Nu mai vorbesc de despăgubiri ridicole în raport cu gravitatea faptei. Dacă nu găsim noi singuri soluții, putem împrumuta din experiența altor state mai avansate, pentru că ele există și se pot aplica. Dar aici intervine rolul decisiv al politicii și nu știu dacă vrem.



– De ce credeți că România rămâne pe primul loc în UE ca țara cu cei mai mulți oameni care își pierd viața în urma accidentelor rutiere?

– România este de peste un deceniu în fruntea unui clasament nedorit al victimelor din accidentele rutiere de la nivel european din motivele amintite. Lipsa unei pregătiri adecvate, începând de la școala primară, până la pregătirea pentru permisul auto, dar și după obținerea lui. Și, din păcate, la cum evoluează lucrurile, tot acolo vom fi și în următoarea perioadă, pentru că nu am schimbat nimic între timp. Nici în școli, nici în școlile pentru obținerea permiselor de conducere.



Atât siguranța auto, cât și primul ajutor premedical fac parte din lecția de supraviețuire a fiecărui individ.

Când vom înțelege cât de costisitoare sunt accidentele rutiere pentru societate, poate o să ne orientăm și politica din domeniu. Până atunci vom continua să conducem între Doamne ajută! și Doamne ferește!



