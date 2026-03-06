România, printre țările fruntașe din UE la prețul motorinei, în timp ce în Bulgaria carburantul este cel mai ieftin

România, pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei

România se află pe locul 8 în Uniunea Europeană în topul celor mai scumpe prețuri la motorină, potrivit unei analize a tarifelor din 21 de țări realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

„Faptul că România a ajuns pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei ar trebui să fie un semnal de alarmă, nu doar o statistică de moment. Motorina nu este un produs oarecare – este combustibilul care pune în mișcare agricultura, transportul, construcțiile și, implicit, economia reală”, a transmis, într-un comunicat, Asociația condusă de Dumitru Chisăliță.

Prețul motorinei, pe 6 martie 2026, în Uniunea Europeană. Foto: AEI

Diferențe între România și Bulgaria

Prețul motorinei în România este de 1,69 euro/litru, în timp ce în Bulgaria este 1,33 euro/l. Diferența de prețuri este, astfel, de 27%.

„România al doilea cel mai mare producător de țiței, cu cea mai complexă structură petrolieră din Europa și are o motorină mai scumpă ca în Bulgaria!!!”, a precizat Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Potrivit aceleiași analize, produsele și serviciile s-au scumpit cu până la 7% în România, din decembrie 2025 și până în 5 martie 2026, din cauza creșterii prețului la motorină. Au fost afectate, printre altele, pâinea, laptele carnea, hainele, infrastructura și serviciile de bază.

„Motorina nu apare pe eticheta produselor din magazin. Dar este prezentă în fiecare etapă a drumului lor până la raft. Iar atunci când prețul ei crește, întreaga economie se mișcă puțin mai scump”, a conchis Dumitru Chisăliță, în comunicat.