Palatul Morzini din Praga, proprietate a statului român din 1938

În trecut, palate precum cel Morzini din Praga sau Béhague din Paris găzduiau atât ambasadele, cât și locuințele ambasadorilor români. Însă recent s-a optat pentru închirierea unor reședințe separate.

Această practică nu este nouă. În 2016, Curtea de Conturi a criticat Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea ineficientă a spațiilor deținute de România în străinătate. La opt ani distanță, situația pare neschimbată.

Palatul Morzini, sediul Ambasadei României la Praga, a fost cumpărat de statul român în 1938, în timpul domniei regelui Carol al II-lea. Clădirea impunătoare are trei etaje, 1.200 mp suprafață utilă și peste 4.000 mp teren.

În 2002, când România a primit invitația de aderare la NATO, ambasadorul Gheorghe Tinca locuia într-un apartament separat în clădirea misiunii diplomatice.

Însă din 2012, statul român a început să închirieze o reședință separată pentru ambasador, cu o chirie lunară care a ajuns în 2025 la peste 5.800 de euro.

Chirii mai mari pentru locuințele ambasadorilor decât pentru sediile ambasadelor

În 2024, România a cheltuit 40 de milioane de euro pentru chirii ale clădirilor misiunilor diplomatice și ale reședințelor ambasadorilor.

Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

În unele cazuri, chiriile pentru locuințele ambasadorilor sunt mai mari decât cele pentru sediile ambasadelor:

  • La Vatican, chiria lunară pentru locuința ambasadorului este de 10.500 euro, în timp ce pentru sediul ambasadei se plătesc 9.800 euro.
  • La Riad, chiria pentru locuința ambasadorului este de 9.057 euro, față de 6.100 euro pentru sediul ambasadei.
  • La Jakarta, chiria pentru reședința ambasadorului este de 7.400 euro, iar pentru ambasadă de 6.880 euro.
  • La Manila, chiria pentru locuința ambasadorului este de 5.400 euro, în timp ce pentru ambasadă se plătesc 2.400 euro.

Situații similare se întâlnesc și la Rabat, Tbilisi, Bangkok și Kuala Lumpur.

România deține sedii de ambasade în 32 de țări, dar închiriază reședințe separate pentru ambasadori

În multe capitale unde România deține clădiri impresionante pentru ambasade, se închiriază totuși locuințe separate pentru ambasadori:

  • La Paris, deși România deține din 1939 Palatul Béhague, considerat unul dintre cele mai frumoase din oraș, se plătesc aproape 9.000 euro lunar pentru reședința ambasadorului.
  • La Stockholm, România are din 1971 o clădire de 1.400 mp într-un cartier exclusivist, dar plătește 6.300 euro lunar pentru o altă reședință a ambasadorului.
  • La Teheran, unde România deține două clădiri cumpărate în 1977, se plătesc 8.600 euro lunar pentru locuința ambasadorului.
  • La Tokyo, unde ambasada funcționează într-o clădire de 5.700 mp deținută din 1975, se plătesc 7.595 euro lunar pentru reședința ambasadorului.

În total, MAE plătește lunar 460.000 euro pentru 76 de reședințe ale ambasadorilor din întreaga lume.

Curtea de Conturi a semnalat problema încă din 2016

Într-un raport din 2016, Curtea de Conturi critica modul în care sunt gestionate proprietățile statului român în străinătate și felul în care sunt încheiate contractele de închiriere.

Inspectorii atrăgeau atenția că „spațiile aferente imobilelor deținute de statul român în străinătate nu sunt gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate” și că se închiriază imobile cu suprafețe ce depășesc necesarul real.

La momentul respectiv, MAE a argumentat că spațiile din clădirile ambasadelor nu sunt potrivite pentru locuințe, fiind „într-o stare improprie de locuit” și chiar periculoase.

Curtea de Conturi a recomandat reabilitarea imobilelor deținute de stat și exploatarea lor eficientă, precum și optimizarea raportului între suprafața spațiilor închiriate și numărul persoanelor care le folosesc.

În ciuda acestor recomandări, situația pare să fi rămas neschimbată în ultimii 8 ani, în pofida schimbării mai multor miniștri de externe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 ştiri Filme şi Seriale: Când apare noul „Scary Movie” şi cine o va juca pe Madonna în serialul despre viaţa ei 

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
GSP.RO
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
GSP.RO
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
Știri România 16:05
Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
România a pierdut 453.000 de hectare de pădure în 20 de ani. Suceava este polul exploatării lemnului
Analiză
Știri România 16:00
România a pierdut 453.000 de hectare de pădure în 20 de ani. Suceava este polul exploatării lemnului
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:06
Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Cum a apărut Ștefania, iubita lui Speak, la plajă. Artistul i-a pozat posteriorul și a publicat imaginea pe Instagram
Stiri Mondene 16:48
Cum a apărut Ștefania, iubita lui Speak, la plajă. Artistul i-a pozat posteriorul și a publicat imaginea pe Instagram
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
ObservatorNews.ro
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax.ro
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată
KanalD.ro
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată

Politic

Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Politică 17:20
Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Politică 15:24
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Fanatik.ro
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”