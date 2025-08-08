Contract cu firma care a ajutat Qatarul să intre în program

Acordul, încheiat prin Ambasada României la Washington, a fost semnat cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), companie specializată în securitate și siguranță publică. Potrivit înțelegerii, „GSIS va furniza servicii de consultanță României în privința cooperării și colaborării internaționale dintre România și Statele Unite în chestiuni de interes bilateral pentru cele două țări. Un accent aparte va fi pus pe cerințele reciproce de siguranță publică, securitate și cooperare în chestiuni legate de comerț și călătorii”.

Formularea din contract este aproape identică cu cea dintr-o înțelegere semnată anterior de GSIS cu Qatarul, țară care a fost acceptată în Visa Waiver în septembrie 2024. Documentul poartă semnătura ambasadorului Andrei Muraru și a lui Noah Kroloff, cofondator GSIS.

Cine este Noah Kroloff

Noah Kroloff a ocupat, între 2009 și 2013, funcția de Chief of Staff la Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS), instituția care decide admiterea țărilor în Visa Waiver. În această perioadă, el a coordonat 240.000 de angajați, 22 de agenții federale și un buget de 60 de miliarde de dolari. A fost principalul consilier al secretarului pentru Securitate Internă, a supervizat relațiile externe și a coordonat legătura instituției cu Casa Albă și Consiliul de Securitate Națională.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

De ce a fost blocată intrarea României în Visa Waiver

Pe 25 martie 2025, DHS a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în program, invocând „respectarea cerințelor stricte de securitate”. Până la 31 martie, ar fi trebuit să fie implementat Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), care ar fi permis românilor să călătorească fără viză.

În aceeași zi, Fox News relata despre un flux crescut de imigranți ilegali români la granița de nord a SUA, punând fenomenul pe seama relaxării vizelor de către Canada.

„Guvernul american a anunțat o pauză în implementarea acestui program, în așteptarea unei revizuiri de securitate în conformitate cu prioritățile noii administrații. Sperăm ca acest lucru să fie rezolvat curând”, spunea pe 27 martie, fosta ambasadoare americană la București, Kathleen Kavalec.

Ce este Visa Waiver

Programul Visa Waiver este schema prin care SUA permit cetățenilor din anumite țări să călătorească pentru turism sau afaceri, până la 90 de zile, fără viză clasică. Călătoria se face pe baza unei aprobări online numite ESTA, obținută înainte de plecare, și a pașaportului biometric.

Includerea unei țări în program depinde de criterii de securitate și cooperare cu autoritățile americane, dar și de indicatori precum rata mică de refuz a vizelor și respectarea duratei de ședere.

Recomandări Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

România spune că îndeplinea condițiile, dar SUA au avut alte motive

Fostul ministru de externe Emil Hurezeanu a spus că decizia SUA ar fi legată de criminalitatea organizată și de rata mare de refuz al vizelor pentru români, deși guvernul anunțase în septembrie 2024 că aceasta scăzuse sub pragul de 3% impus pentru admiterea în program. Pentru atingerea acestui procent, guvernul ar fi decontat costul vizelor pentru zeci de mii de bugetari.

Între timp, SUA pregătesc deschiderea la București a unui birou al diviziei de investigații a Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE), parte a DHS, însă proiectul nu este încă finalizat.

Până la finalul contractului cu GSIS, România mizează pe experiența acestei firme în relația cu DHS, în încercarea de a bifa condițiile impuse de Washington pentru revenirea în Visa Waiver. Nu există, însă, un termen oficial pentru o eventuală decizie favorabilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE