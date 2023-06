În ultimii șapte ani, au existat perioade cu temperaturi neobișnuit de ridicate în afara sezonului de vară. În anul 2016 s-au înregistrat +26 C în luna februarie. La începutul lui aprilie 2018 au fost înregistrate temperaturi de peste 30 de grade C. În decembrie 2019, valorile termice au ajuns la +21 C, iar în noiembrie 2021 s-au apropiat de 29 de grade Celsius. De asemenea, în ianuarie 2023 în mai multe zone din țară temperaturile au trecut de 20 de grade Celsius.

În ceea ce privește valurile de căldură din timpul verilor, anii recenți cu valori intrate în istoria măsurătorilor sunt 2000, 2007, 2012, 2015, 2017, 2021 și 2022. Valuri de căldură s-au înregistrat însă și mult mai înainte de această perioadă, în anii ca 1916, 1946, 1951 sau 1987, potrivit datelor prezentate de sursa citată.

Valurile de caniculă sunt considerate acele perioade în care în România ajung mase de aer tropical din nordul Africii sau din teritoriul Arabiei, care rămân timp de mai multe zile în zona țării noastre. În ultimii ani, astfel de valuri se pot prelungi și la peste două săptămâni. În astfel de perioade, temperaturile se mențin mai ridicate decât ar fi normal și în timpul nopților.

În vara anului 1896 a fost înregistrat primul record național de temperatură cunoscut, de 42,8 grade Celsius la Giurgiu. El a fost depășit după 20 de ani, cu o zecime de grad. În 1946, o nouă valoare-record, de +43,5 grade Celsius, în luna septembrie, a fost înregistrată la Strehaia.

Recomandări Viitorul sună bine? De ce tehno-politica și iluzia bulei întind până la rupere coarda democrației

În august 1951, la o stație meteo din Brăila s-au înregistrat +44,5 grade Celsius, maxima națională absolută.

Mai recent, unul dintre cele mai puternice valuri de caniculă a fost cel din anul 2007, când au existat zone unde maximele s-au menținut la peste +35 de grade Celsius timp de zece zile. La Calafat s-au înregistrat atunci +44,3 grade Celsius.

2012 a fost un an marcat de mai multe valuri de căldură, cu +43,5 grade Celsius înregistrate la Giurgiu și nopți cu valori minime de peste +25 de grade Celsius.

Valuri succesive de căldură au existat și în 2015, în toate lunile de vară și inclusiv în septembrie, cu valori de peste +37 de grade Celsius în Banat, după jumătatea primei luni de toamnă.

Conform datelor Administrației Naționale de Meteorologie, citate de Hotnews.ro, anii 2019, 2020, 2022, 2015 şi 2007 au fost cei mai călduroși din intervalul 1900-2022.

De altfel, 2022 este considerat al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor făcute în România. Anul trecut, temperatura maximă înregistrată a fost de +41,7 grade Celsius, pe 23 iulie, la Calafat.

