România, țara lui Dracula, va oferi subvenții pentru creșterea usturoiului

Daea a fost audiat marți în comisiile reunite de buget-finanțe pe tema proiectului de buget pe anul 2019.

„Pentru sprijinirea fermierilor s-au introdus şi programe noi în acest an, precum susţinerea cultivării de usturoi în România, ştiindu-se că există o îngrijorare legitimă că pe piaţa românească nu există o cantitate suficientă care să răspundă pretenţiilor consumatorilor, aprovizionarea din import fiind într-o cantitate extrem de însemnată.

Acest program arată ce am prevăzut în programul nostru de guvernare (…), unde am spus că în fiecare an vom prezenta două programe deficitare care îşi au explicaţia în balanţa de aprovizionare cu produse agricole. Pentru acest program este prevăzută o sumă de 9,3 milioane de lei”, a declarat ministrul Agriculturii, potrivit Digi 24.