România, țara paradoxurilor demografice: Două milioane de români apar în statisticile privind forța de muncă, dar patronatele nu-i găsesc în țară

„Capital pare că avem destul și, în ciuda miturilor, avem și transfer de tehnologie, valoarea adăugată a economiei crescând în ultimii 20 de ani. Avem însă un deficit în piața de muncă, atât calitativ, cât și cantitativ. Dacă nu rezolvăm această problemă, riscăm să ne gripăm (economia)”, a declarat, într-o conferință de presă, Radu Burnete, directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.

Acesta spune că există o problemă cu statisticile oferite de autorități.

„Mare parte din acele două milioane de oameni nu sunt inactivi, ci nu sunt aici. Din câte putem să ne dăm noi seama, mulţi dintre aceşti oameni fie sunt sezonieri, alţii lucrează în alte ţări ale Uniunii Europene şi vin înapoi să facă munci agricole, fie au actele în continuare în România, dar în realitate dacă îi cauţi la adresă, nu o să-i găseşti”, spune Burnete.

Un studiu anterior, din 2019, arăta că deficitul de forță de muncă era de 500.000 de oameni în România, iar estimările erau ca acesta să crească la 800.000 în următorii ani.

Deficit de forță de muncă

Între timp au avut loc mai multe evenimente: pandemia de Covid, inflația și războiul din Ucraina.

În 2020 au revenit în România peste un milion de români plecați la muncă în străinătate, dar în ultimii doi ani, aceștia au plecat la loc, conform oficialilor.

Alți 240.000 de lucrători din afara Uniunii Europene au venit în România în perioada 2017-2022, echivalentul unui oraș de mărimea Ploieștiului, potrivit patronatului. Însă și aceștia sunt necalificați sau slab calificați, iar mulți sunt doar pe hârtie, pentru că nu rămân aici și pleacă în Vest.

„Pentru foarte multă vreme de acum înainte o să avem nevoie de 100.000-200.000 de muncitori străini”, a completat Burnete.

Radu Burnete

În 2100, România va mai avea doar 12,8 milioane de locuitori

Concordia a prezentat o analiză despre piața muncii din România, realizată de compania de consultanță KPMG.

Mădălina Racovițan, partener KPMG, spune că acesta confirmă tendințele existente deja în piața muncii.

Conform studiului, în 2021, numărul românilor emigrați definitiv a fost de două ori mai mare decât cel din 2011, în vreme ce declinul natural al populației a depășit 1,1 milioane de locuitori.

Iar în 2100, estimările arată că România va avea o populație de 12,8 milioane de oameni, cu 7 milioane sub nivelul actual, conform acesteia.

Doar două treimi din populație este ocupată

România are o rată de ocupare a populației de 67,1%, în creștere în ultimii ani, însă se află în continuare la coada Uniunii Europene, în urma țării noastre fiind doar Italia (62,7%) și Grecia (62,6%).

Primul loc din UE este ocupat de Olanda, cu 81,7%.

Diplome fără utilitate

Mai mult, analiza arată și deconectarea dintre sistemul educațional și piața forței de muncă, conform reprezentanților patronatului.

„Analiza evoluției ratei supracalificării în perioada 2012-2020 relevă o tendință de creștere a discrepanțelor verticale în majoritatea domeniilor, respectiv majorarea proporției lucrătorilor cu studii superioare ocupați în locuri de muncă ce nu necesită un grad de educație de nivel terțiar”, se arată în studiu.

Astfel, facultățile nu oferă competențele cerute de economie.

Au fost înregistrate creșteri semnificative în domenii precum construcții, comerț și învățământ, dar și scăderi, în domenii precum transport și depozitare și activități profesionale, științifice și tehnice, conform documentului.

Cum se poate vedea totul

„Am cerut o bifă în Revisal (Registrul General de Evidență a Salariaților – n.r.) ca să vedem ce diplomă are un angajat și astfel am vedea mismatch-ul (dezechilibrul) între ce oferă sistemul de educație și ce e nevoie. Nu putem să întrebăm noi 6 milioane de angajați. Dar în clipa în care am vedea datele, unele universități vor trebui să recunoască că produc niște competențe de care nu mai este nevoie”, a precizat Burnete.

Recomandări pentru stat

Studiul are și o serie de recomandări pentru autorități:

Abordare integrată, cu luarea în seamă atât a nevoilor curente ale economiei, cât și cele viitoare

Creșterea gradului de ocupare a populației

Susținerea educației, prin combaterea părăsirii timpurii a școlii, formare vocațională și încurajarea educației pe tot parcursul vieții

Stimularea mobilității, atât interne, cât și internaționale

Pregătirea populației pentru munca digitală.

