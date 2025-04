„Al doilea pachet de consolidare fiscală al României a fost amânat din cauza alegerilor prezidențiale, ceea ce pune ținta de 7% la mare risc”, arată banca.

Cheltuim mai mult decât avem

Avertismentul vine după ce Eurostat a arătat că România a încheiat anul trecut cu un deficit de 9,3% din Produsul Intern Brut (PIB).

Reamintim, Guvernul Ciolacu își asumase inițial anul trecut un deficit de 5% din PIB, apoi de 7% din PIB.

La final a terminat cu un deficit de 8,7% pe cash și de 9,3% pe standardele ESA, care includ și arieratele companiilor de stat.

Nivelul de 9,3% de anul trecut este mai mare chiar și decât cel consemnat în pandemie în anul 2020, când două luni nu a existat activitate, iar apoi au rămas restricții.

Creșterea de deficit a venit după ce anul trecut, guvernul a crescut pensiile și salariile bugetarilor. Ponderea cheltuielilor rigide, respectiv salarii, pensii și ajutoare, a ajuns la 90% din total.

În mod normal, deficitul bugetar – adică diferența între veniturile și cheltuielile statului – nu trebuie să fie mai mare de 3% din PIB, conform reglementărilor europene.

Un deficit mare presează și leul, care riscă să se deprecieze.

Taxele, după alegeri

Profesorul de economie Bogdan Glăvan estimează că după alegeri vor crește din nou taxele.

„Realitatea este că criza a venit. Ciolacu a tăiat deja pensiile prin inflație, refuzând să le indexeze, la o lună distanță după ce a legiferat noua lege a pensiilor. Impozitele au crescut 3 ani la rând și se pregătește marea bombă… după alegeri”, a scris Glăvan, pe Facebook.

Ce taxe ar putea crește

Libertatea a scris anterior că Guvernul analizează majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21%, dar și a majorării impozitului pe venit de la 10% la 12% sau la 16%.

Guvernul va realiza în a doua parte a anului o reformă fiscală, care este inclusă ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar aceasta ar putea aduce creșteri de taxe și impozite din 2026, afirma în februarie Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.

Guvernul a majorat deja taxele trei ani la rând. În acest an a reintrodus taxa pe stâlp și a majorat accizele.

Conform PNRR, mai trebuie introdusă o taxă auto nouă, dar și majorarea taxelor locale.

Bolojan a prevăzut criza

Președintele interimar Ilie Bolojan a avertizat la rândul său recent autoritățile să reformeze statul. Acesta a spus că războiul tarifar declanșat de Statele Unite poate duce la scăderi, iar o criză poate afecta România.

„Nu trebuie înțeles că suntem într-o situație gravă, dar cred că trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație dificilă, în sensul că avem deficite bugetare foarte mari. Deci, consumăm de mai mulți ani mai mult decât ne putem permite. În condițiile în care ar apărea o recesiune economică, este evident că am fi în situația în care, pe fondul scăderii veniturilor, am ajunge să nu mai putem funcționa. Am ajunge într-o situație precum cea pe care am menționat-o”, a spus Bolojan.

„Cred că oamenii politici raționali sunt conștienți de ceea ce au de făcut. Am punctat și subliniez încă o dată: avem nevoie de o stabilitate politică, de o bună guvernare care să mențină controlul deficitelor, să reducă cheltuielile statului, să accesăm fondurile europene care ne sunt la dispoziție, pentru că această formulă, în afară de faptul că ne asigură o creștere economică, ne menține și în situația în care ratingul țării noastre este de natură să dea încredere investitorilor, creditorilor noștri, dar și companiilor care operează în România”, a mai arătat el.

