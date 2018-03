Moartea celor cinci români uciși de o puternică explozie produsă la uzina chimică Unipetrol din oraşul Kralupi nad Vltavou, situat în nordul capitalei Cehiei, a dezvăluit o realitate neștiută. Între România și Cehia există în acest moment o legătură nevăzută, un adevărată du-te – vino de mașini care fără încetare transportă persoane în căutare de un loc de muncă sau care se duc și se întorc de la serviciu. La acest trafic se adaugă și cel cu pachete trimise acasă, cu microbuzele, familiilor. ”Plecări zilnice din toată România spre Cehia și curse Cehia-România”, spun anunțurile de pe Facebook-ul comunității românești din Cehia. De ce Republica Cehă a ajuns un soi de El Dorado pentru românii specialiști în construirea de rafinării? Contractele cu o durată de trei luni pe 500 de euro încasați săptămânal îi atrag ca un magnet.

Desigur, în acest caz vorbim de o muncă mai simplă și un venit 600 de euro pe lună.

Specialiștii afirmă că un număr din ce în ce mai mare de angajați străini lucrează acum în Republica Cehă. Sunt preferați mai ales cei din România și Bulgaria. Aceste două țări sunt membre ale Uniunii Europene, iar demersurile administrative legate de angajări sunt mai simple decât pentru cetățenii altor țări.

Contextul este favorabil românilor care sunt dispuși să lase totul baltă acasă și să-și încerce norocul la peste o mie de kilometric de casă. Lipsa de forță de muncă se simte în Cehia mai ales în zoana muncitorilor necalificaților, iar ofertele vin la pachet cu salarii lunare cuprinse între 630 de euro și 890 de euro.

În funcție de contract, cazarea, hrana și transportul sunt asigurate de angajator sau sunt suportate de angajat. Dacă se gospodăresc pe cont propriu, emigranții optează de obicei pentru închirierea unei locuințe. Orientativ, prețurile de închiriere sunt de 8.210 CZK (1.510 lei) pentru o cameră și 13.499 CZK (2.470 lei) pentru un apartament de 3 camere. Exista o varietate de abonamente diferite disponibile pentru sistemul de transport în comun.

În Cehia, un abonament de 24 de ore pentru mijlocele de transport public costă aproximativ 110 CZK (20,17 lei), un abonament valabil trei zile este 310 CZK (56,84 lei), iar un abonament lunar de 550 CZK (100,84 lei).

Nu întotdeauna, muncitorii care ajung în Cehia își îndeplinesc visul de a munci pe sume frumușele. Unii dintre ei cad în plasa traficanților și ajung, din cauza faptului că sunt neplătiși, să fure fier vechi pentru a-și putea asigura raiul zilnic. Iată povestea unui muncitor care, în anul 2013, a încăput pe mâinile unor indivizi care l-au înșelat.

”Ne-au cazat, ne-au aratat contractele, ne-au cerut 50 de euro, pentru analize etc,si ne-au promis ca lunar vom primii banii ! Ar fi trebuit sa fim platiti cu 8 euro pe mp.Toate bune si frumoase, lucram in interiorul uzinei Skoda la o fatada, primeam saptamanal bani de mancare cate 1000 kc,pana cand au inceput sa imprastie din noi cica ”sub forma de imprumut la alte lucrari” etc . Cand trebuia sa primim banii auzem raspunsuri de gen ”sunt probleme cu banca mai dureaza o sapt” , ”sunt probleme cu firma”…Ne-am revoltat, nu am mai iesit la munca 2-3 zile…Ei ne ziceau asta e situatia daca nu va convine plecati acasa. (…)Apoi a urmat bomba, banii nu se iau la luna si la sfărșitul lucrarii. Ne-au arat contractual cu Skod și ,intradevar, asa scria(…)Au adus camatari pentru intimidare. Cum am rezistat? Banii de mancare ți faceam din furtul cablu de cupru care il gaseam pe santier(…).Daca il bateai (n.r. pe omul din Cehia al agenției de recrutări) numai treceai granita, daca stricai lucrarea intrai la distrugere si iti creai alte problem(…)Am fost la 20 de sectii de politie, te paseaza de la unul la altu si nu rezolvi nimic(…)Ne-am impacat cu ideea de teapa si am hotarat sa plecam acasa(…)Nu platise (n.r. pe omul din Cehia al agenției de recrutări) cazarea de 2 luni, i-a vrajit si pe administratorii cazarii,au venit cu politia, sa ne ia masina,buletine. Aveti grija fratilor si interesati-va de zeci de mii de ori inainte sa plecati. Un exemplar al contractului este la patron, altul la angajat. Niciodată să nu lasați documentul din mâna”, e povestea unui român postată pe un site tocmai pentru a trage un semnal de alarmă asupra țepelor pe care românii le pot lua în Cehia.