În București, doar patru dintre cele 34 de oferte disponibile se aliniază vechiului plafon. Spre exemplu, o familie cu un consum de 1.000 kWh lunar poate plăti acum la factura la gaze cu 90 de lei mai mult față de perioada de plafonare a prețurilor.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, propune o soluție pentru a diminua impactul scumpirilor: reducerea TVA pentru gaze naturale de la 21% la 11%.

„O soluție ar fi scăderea TVA-ului, în așa fel încât consumatorii casnici să înregistreze imediat o scădere în factură. Vorbim despre o scădere de la 21% la o cotă de TVA de 11% pentru consumatorii casnici de gaze naturale, automat scăderea în factură s-ar vedea de luna următoare”, a declarat Niculescu.

În prezent, ofertele la gaze ale companiilor pentru 1 kWh variază între 0,31 și 0,40 lei, ceea ce înseamnă că o factură pentru 1.000 kWh poate ajunge până la 400 de lei, față de 310 lei în perioada de plafonare.

Plafonarea la gaze nu mai este în vigoare de la 1 aprilie 2026. În perioada 2022 – 31 martie 2026, prețurile la gaze au fost plafonate pentru populație (de regulă la aproximativ 0,31 lei/kWh).

Din 1 aprilie 2026, schema de plafonare a expirat oficial și după această dată se trece la un regim de tranziție / preț „administrat” sau contractual, cu alte mecanisme de protecție, dar fără plafonarea clasică.

De ce apare consumul de gaze facturat în kWh sau MWh, și nu în mc

Prețul la gaze este exprimat tot mai des în kWh, deoarece energia conținută într-un metru cub de gaz nu este mereu identică. Cu alte cuvinte, un metru cub de gaz poate produce mai multă sau mai puțină energie, în funcție de compoziția gazului.

De aceea, în România și în majoritatea UE, facturarea se face oficial în: kWh sau MWh (energie), dar pe factură vei găsi cantitatea facturată în metri cubi (mc, volum).

Metrii cubi încă sunt măsurați de contor, dar apoi sunt convertiți în energie printr-un coeficient numit „putere calorifică”.

Pe scurt:

contorul măsoară cât gaz a trecut prin țeavă

furnizorul calculează câtă energie reală conține acel gaz

factura se face pe energia rezultată.

Un metru cub de gaz poate însemna aproximativ 10–11 kWh, dar valoarea exactă diferă zilnic și regional.

De aceea, exprimarea în kWh este considerată mai corectă și comparabilă cu energia electrică și cu standardele europene.

Înainte, românii erau obișnuiți cu metri cubi, deoarece contoarele afișau doar volum, iar prețurile erau comunicate simplificat. Acum însă, pe facturi apar de obicei: consumul în metri cubi, coeficientul de conversie și consumul final în kWh, care este baza reală de facturare.

Ce conține factura de gaze naturale și cum se calculează

Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde preţul de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia, înmagazinarea, acciza).

Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil, conform prevederilor contractuale și reglementărilor în vigoare.

Iată cum se calculează energia: conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula: E = V(b) x PCs , unde:

E este energia gazelor naturale – kWh

V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază – mc

PCs = puterea calorifică superioară – kWh/mc.