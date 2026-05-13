Creșterea este alimentată de scumpirile semnificative la energie, carburanți și servicii, care continuă să apese pe bugetele românilor și pe puterea lor de cumpărare.

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%”, precizează INS.

Alimentele de bază ale românilor care s-au scumpit cel mai mult

Cafeaua conduce topul scumpirilor alimentare, cu un salt de 21,76% față de aprilie 2025. Ouăle urmează îndeaproape, cu un plus de 14,78%, iar carnea de vită a înregistrat o creștere de 12,24%.

Alte produse de bază, precum laptele de vacă (10,97%), fructele proaspete (11,77%) și pâinea (8,96%), au avut și ele creșteri semnificative.

În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 8,04%, iar cel al vinului, cu 7,02%.

Românii au plătit luna trecută mai mult și pentru peștele proaspăt, cu 7,93%, pentru ulei cu 6%, iar pentru brânza de vacă, scumpirea a fost de 6,52%.

La polul opus, unele produse alimentare și-au redus prețurile: cartofii (-11,70%), fasolea boabe (-4,33%) și făina (-4,38%).

Lumina și carburanții, cele mai mari creșteri

Pe segmentul mărfurilor nealimentare, energia electrică a fost vedeta scumpirilor, cu o majorare de 54,18%, după eliminarea plafonării prețurilor.

Prețul carburanților a crescut și el considerabil: benzina cu 22,42%, iar motorina cu 32,68%.

Azi însă, după șase zile consecutive de reducere de preț, motorina a scăzut în final cu aproape 50 de bani.

Creșteri notabile s-au înregistrat și la energie termică (10,7%), cărți și reviste (10,37%) și detergenți (9,45%).

Prețul gazelor a crescut cu 6,38% în aprilie 2026, în comparație cu aprilie 2025.

INS: Chirii mai mari cu 44% față de aprilie 2025

Sectorul serviciilor a resimțit, de asemenea, o presiune puternică luna trecută. Chiriile au înregistrat o creștere semnificativă de 43,78% față de aprilie 2025, potrivit INS.

Alte creșteri notabile s-au înregistrat la servicii de igienă și cosmetică (15,07%), apă, canal și salubritate (15,05%), precum și la reparațiile auto (14,65%).

Tarifele pentru transportul aerian au crescut cu 27,58% față de luna martie 2026, o urmare directă a scumpirilor la combustibili.

Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei va creşte şi se va menţine în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidenţiate în prognoza din februarie 2026, care anticipa că dinamica inflaţiei va ajunge la 9,8 la sută în iunie.

Totodată, BNR mai anunța și un val de scumpiri până în iunie 2026, pe fondul creșterii prețurilor la combustibili.

În schimb, în trimestrul următor se va reduce apoi gradual până la 3,9 la sută în decembrie 2026 şi la 2,9 la sută la finele anului 2027, mai arată estimarea.

